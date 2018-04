Jahreshauptversammlung 2018 der Arbeitsgemeinschaft freier Molkereiprodukten Großhändler, AFMO eG

Positive Bilanz 2017: Zentralregulierungsumsatz steigt auf 137,7 Mio. Euro (plus 9 Mio. Euro)

Die Arbeitsgemeinschaft freier Molkereiprodukten Großhändler eG (AFMO) mit Sitz in Frankfurt kann auf eine erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurückblicken. Im Rahmen ihrer Jahres-hauptversammlung, die jetzt zeitgleich mit der AFMO-Frühjahrsmesse im Eventcenter am Nürburg-ring stattfand, konnten Vorstand und Aufsichtsrat des genossenschaftlichen Verbundes – trotz der Turbulenzen auf den nationalen und internationalen Molkereiprodukte-Märkten - ein überaus po-sitives Fazit zum Geschäftsverlauf 2017 sowie zur organisatorischen und strategischen Position der AFMO ziehen. Die zentralen, finanziellen Bilanzpunkte des AFMO-Geschäftsjahres lassen sich we-sentlich mit einem gestiegenen Zentralregulierungsumsatz, einer sehr soliden Ertragslage und einer gegenüber den Vorjahren gestiegenen Ausschüttungsquote beschreiben.



Der Zentralregulierungsumsatz 2017 fiel mit 136,7 Mio. Euro um 9 Mio. Euro höher aus als im Vorjahr (127,7 Mio. Euro). Die entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent. Die Umsatzentwicklung verteilte sich recht einheitlich über alle AFMO-Landesgruppen. Von den insgesamt 58 aktiven Mit-gliedern, mit denen Verrechnungssätze getätigt wurden, konnten 36 Mitglieder Umsatzsteigerungen verzeichnen. Im Geschäftsjahr 2016 waren es nur 18 Betriebe, die ein Umsatzplus verbuchen konn-ten. Daraus ergibt sich ein Steigerungsbonus für 2017 von 128.187 Euro. Damit liegt diese Ver-gütungskomponente deutlich über dem Wert aus 2016 (16.645 Euro).



Die Gesamtvergütungen der Zentrale an die Mitgliedsbetriebe betragen für 2017 2.359.650 Euro, was einer Ausschüttungsquote von 1,73 Prozent entspricht. Für das Jahr 2016 wurden 2.163.265 Euro mit einer Quote von 1,69 Prozent ausgeschüttet.



Erhebliche Schwankungen am Milchmarkt



AFMO-Zukunftstrategien: Der E-Shop, systematische Erweiterung des Lieferantenportfolios und Optimierung des Eigenmarken-Sortiments



Der Milchmarkt zeigte sich, was Mengen- und Preisentwicklungen betraf, in einer überaus lebhaften und schwankenden Verfassung. Das Jahr 2017 begann mit einer deutlich geringeren Milchanlieferung in Deutschland als etwa noch im Vorjahreszeitraum und endete mit einer Anliefermenge, die das Volumen im Jahr 2016 deutlich übertraf. Die Verwertungen von Eiweiß und Fett waren gespalten wie seit langem nicht mehr und der Preis für Butter erreichte im Herbst sein Allzeithoch. Für den mittelständisch geprägten Mopro-Großhandel, als für die AFMO-Mitglieder, war es bei den gege-benen Preisschwankungen stärker als sonst geboten, im Einkauf klug und vorausschauend zu tak-tieren. Dies vor allem in der bewährten Kooperation mit der AFMO-Zentrale, die gerade angesichts einer risikoreichen Marktsituation effektive Planungs- und Einkaufssicherheiten sowie optimale Preis-konditionen bietet. In Bezug auf die erheblichen Schwankungskurven im Markt, bedingt aber auch durch Marktveränderungen etwa durch Konzentrationsprozesse betrachtet es der AFMO-Vorstand weiterhin als seine strategische Kernaufgabe, optimale Rahmenbedingungen für die Mitglieder zu gestalten, die ihnen entscheidende Wettbewerbsvorteile liefern, damit sie angesichts der Markt-anforderungen optimal aufgestellt sind. Ganz oben auf dieser Agenda stand und steht dement-sprechend auch das Thema „Digitalisierung“. Das LMIV-Portal und die elektronische Archivierung waren erste Schritte zur Schaffung gemeinschaftlich nutzbarer digitaler Ressourcen. 2017 wurde nun schwerpunktmäßig das Projekt „E-Shop“ vorangetrieben. Mit dem „afmo.shopdriver.de“-Portal bietet die AFMO ihren Mitgliedern nun eine anspruchsvolle und individualisierte Digital-Plattform an, die neben der Informationsdarstellung auch als Orderfunktion genutzt werden kann. Zahlreiche Maßnahmen prägten auch die AFMO-Politik im Tagesgeschäft: Das Lieferantenportfolio wurde wiederum erweitert. Die Lieferantenauswahl erfolgte dabei gerade auch mit der Zielrichtung, das Vollsortiment für die Mitglieder weiter abzurunden. Diese Optimierung galt auch für das AFMO-Eigenmarkensortiment. Die AFMO wird sich zukünftig vor allem auf starke Artikel in den Eigenmarken konzentrieren. Überaus erfolgreich gestalteten sich auch die Frühjahrs- und Herbstmessen der AFMO. Dabei hat sich vor allem auch die Kooperation mit der Zentralgenossenschaft des europäischen Fleischergewerbes, ZENTRAG eG, bewährt. Die Zusammenarbeit bietet beiden Mit-gliedergruppen nun eine optimale Gesamtschau an neuen Produkten, Angeboten und Dienst-leistungen an, die über die bisherige Branchengrenze weit hinausgeht.



Dem AFMO-Aufsichtsrat gehören Claus Münch, Wolfgang Eifel, Ulrich Ufertinger, Christian Keil, Jürgen Eberle und Wolfgang Fischer an. Den AFMO-Vorstand bilden Klaus Bittel (geschäftsführender Vorstand) und Henning Ludewig.

