Gesundheitsämter kranken an Personalmangel

25.10.18

Immer weniger Ärzte arbeiten im öffentlichen Gesundheitsdienst. Das stellt eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Gesundheit (ÖGD) dar.



Als Vorsitzende des Landesverbandes sagte Dr. Brigitte Joggerst:: „Die Situation ist alarmierend; allein 15% aller Arztstellen im ÖGD sind in Baden Württemberg nicht besetzt!“



Dies wurde auf der heutigen Kundgebung des Landesverbandes der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) in Fellbach deutlich.



In einem Statement von Dr. Clever, Präsident der Landesärztekammer, wurde auf die wichtigen Aufgaben des ÖGD für die Gesellschaft hingewiesen: „Die Ärztinnen und Ärzte im ÖGD haben eine unverzichtbare Rolle im Gesundheitswesen, die sich vom Gesundheitsschutz der Bevölkerung , der Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge bis zur Mitgestaltung der Gesundheitsversorgung erstreckt.“



Herr Schultze-Melling vom Marburger Bund fordert: „Ein Tarif für alle Ärzte! Es kann nicht sein, dass Ärztinnen und Ärzte in Kliniken und Gesundheitsämtern unterschiedlich bezahlt werden. Es gibt keine Ärzte erster oder zweiter Klasse!“



Am Ende der Kundgebung sagte Sozialminister Manne Lucha in einer kurzen Ansprache: „Ich setze mich auch auf Bundesebene für bessere Tarife der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst ein. Auf Landesebene haben wir eine Lenkungsgruppe eingesetzt um den ÖGD attraktiver zu machen und zu stärken. Hierzu wollen wir im kommenden Frühjahr Ergebnisse vorlegen.“



Unterstützung erhielt der Landesverband vom Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im ÖGD „Bessere Tarife für Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen sind gerade bei der aktuellen Ärzteknappheit die grundlegende Voraussetzung für eine zukunftsfähige Nachwuchsentwicklung im ÖGD,“ so Dr. Nießen vom Vorstand des Bundesverbandes.

