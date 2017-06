Skytrax Awards: AEGEAN im siebten Jahr in Folge zur "Besten Europäischen Regionalfluggesellschaft" 2017 gewählt

Ein Grund zum Feiern: Bei den Skytrax World Airline Awards 2017 überzeugte AEGEAN im siebten Jahr in Folge und darf sich weiterhin „Beste Europäische Regionalfluggesellschaft“ nennen. Neben dem professionellen Verhalten der Mitarbeiter bewerteten die Umfrageteilnehmer auch das Flugerlebnis durchweg positiv.



„Aegean Airlines gilt weiterhin als einer der Favoriten bei den World Airline Awards und es freut uns, dass die Fluggesellschaft zum siebten Mal zur „Besten Regionalairline Europas“ gekürt worden ist – das ist Rekord“, kommentiert Edward Plaisted, CEO von Skytrax. „Die Umfragewerte zeigen uns, dass neben der Produktauswahl auch die Servicequalität der AEGEAN-Mitarbeiter besonders gute Bewertungen erhalten hat.“



Dimitris Gerogiannis, Managing Director bei AEGEAN, sagt: „Bereits im siebten Jahr in Folge beweisen wir, dass aus insgesamt 325 Fluggesellschaften ausgerechnet ein griechisches Unternehmen durch seine Qualität und Effizienz heraussticht – die Möglichkeit das zu zeigen, verdanken wir Skytrax. Diese Auszeichnung bedeutet uns besonders viel, da sie direkt von unseren Passagieren kommt. Sie schenken uns jeden Tag aufs Neue ihr Vertrauen und wertschätzen den Service unserer Mitarbeiter sowie unser ständiges Bemühen um eine noch bessere Qualität.“



Das Unternehmen hat den Skytrax World Airline Award in der Kategorie „Beste Europäische Regionalfluggesellschaft“ im siebten Jahr in Folge und insgesamt zum achten Mal innerhalb der vergangenen neun Jahre gewonnen. In diesem Jahr fand die Preisverleihung am 20. Juni 2017 während Paris Air Show statt.



Die World Airline Awards werden von Skytrax Research of London, UK, einer internationalen Beratungsfirma für Transport, veranstaltet. 19,87 Millionen Passagiere aus 105 Nationen haben zwischen August 2016 und Mai 2017 an der Umfrage teilgenommen, die auf Englisch, Spanisch und Chinesisch durchgeführt wurde. Über 325 Fluggesellschaften, von internationalen bis hin zu kleinen Airlines, werden in der Umfrage berücksichtigt. Teil der Bewertungskriterien sind insgesamt 42 Qualitätsindikatoren von Produkt bis hin zu Servicefaktoren am Flughafen und an Bord. Eine der Richtlinien der Teilnehmer der sogenannten „Passenger's Choice Awards“ ist es, selbst zu entscheiden, welche Fluggesellschaft ihr persönlicher Favorit ist.

AEGEAN AIRLINES S.A

AEGEAN, Mitglied der Star Alliance, ist Griechenlands größte Airline, die ihre Gäste von ihrer Gründung im Jahr 1999 bis heute mit umfassendem Service und Premiumqualität auf der Kurz- und Mittelstrecke überzeugt. AEGEAN führt im Sommerflugplan 2017 wöchentlich bis zu 129 Nonstopflüge aus Deutschland (München, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, Hamburg, Berlin-Tegel und Kassel-Calden), Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich und Genf) nach Griechenland durch. Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Olympic Air bietet AEGEAN komfortable Weiterflüge zu über 33 Zielen innerhalb Griechenlands und zu insgesamt 145 Destinationen in 40 Ländern an. An Bord der 61 modernen und umweltfreundlichen Flugzeuge genießen Passagiere kostenfreie Getränke und warme Menüs sowie die typisch griechische Herzlichkeit und Gastfreundschaft. AEGEAN wurde 2016 zum siebten Mal mit dem Skytrax World Airline Award als "Beste Europäische Regionalfluggesellschaft" ausgezeichnet. AEGEAN verfügt gemäß einer Auszeichnung des manager magazins außerdem über die "Beste Economy Class".



Flüge sind unter www.aegeanair.com buchbar.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren