AEGEAN AIRLINES S.A

AEGEAN und Olympic Air beförderten 2019 15 Millionen Passagiere. Das Netzwerk 2020 umfasst 155 Ziele in 44 Ländern. Bis Ende des Jahres wird die Airline 65 Flugzeuge einsetzen, darunter die ersten sechs Airbus A320/321neo, die in der ersten Jahreshälfte erwartet werden, womit die Flotte eine der jüngsten in Europa sein wird. Seit dem 30. Juni 2010 ist AEGEAN Mitglied von STAR ALLIANCE, der weltweit stärksten Airline-Allianz. Das Unternehmen wurde mit dem Skytrax World Airline Award als beste europäische Regionalfluggesellschaft im Jahr 2019 ausgezeichnet.