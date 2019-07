Pressemitteilung BoxID: 760677 (Aedes Architekturforum)

"HUMAN:NATURE", Präsentiert von AW Architektur & Wohnen

Dorte Mandrup, Kopenhagen





Ausstellung: 17. August - 26. September 2019

Eröffnung: Freitag, 16. August 2019, 18.30 Uhr

Ort: Aedes Architekturforum, Christinenstr. 18-19, 10119 Berlin

Öffnungszeiten: Di-Fr 11-18.30 Uhr, So-Mo 13-17 Uhr und Sa, 17. August 2019, 13-17 Uhr



Das Hamburger Magazin AW Architektur & Wohnen hat das dänische Büro Dorte Mandrup zum „AW Architekt des Jahres 2019“ gekürt. Aus diesem Anlass präsentieren AW Architektur & Wohnen und Aedes erstmals eine umfassende Ausstellung ihrer großartigen Arbeiten im Aedes Architekturforum in Berlin.



Seit 2012 zeichnet das renommierte Magazin AW Architektur & Wohnen international bekannte Architekturbüros für herausragende Leistungen in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit, Vielseitigkeit und Einzigartigkeit in der Architektur aus. Zu den bisherigen Preisträgern gehören die niederländischen Büros MVRDV und UNStudio, das dänische Büro BIG, gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner und der Mexikaner Alberto Kalach.



Die dänische Architektin Dorte Mandrup-Poulsen ist Gründerin und Kreativdirektorin des Architekturbüros Dorte Mandrup in Kopenhagen. Seit mehr als 20 Jahren entwirft sie bedeutende Bauwerke, in denen sie die enge Wechselbeziehung zwischen Architektur, Natur und den Ansprüchen der Menschen an eine zeitgemäße Lebensumgebung thematisiert, hinterfragt und verdeutlicht.



Die Ausstellung zeigt ein breites Spektrum an Dorte Mandrups Arbeiten und veranschaulicht diese anhand verschiedener Medien, darunter Fotografien, Modelle und Filme.



Dorte Mandrup verfolgt einen humanistischen Ansatz in der Architektur, bei dem es darum geht, Gebäude zu entwerfen, die mit ihrer Umgebung kommunizieren und immer den Kontext berücksichtigen. Im Mittelpunkt ihrer Entwürfe stehen die Nutzeranforderungen und die Einbindung in das urbane und soziale Gefüge. Oder – wie bei der Wattenmeer-Trilogie – die Interaktion des Menschen mit der einzigartigen Natur und der Kulturgeschichte des Ortes, womit sie das Bewusstsein für die globale Landschaft schärft, die so gewaltig und zugleich so fragil ist. Die Projekte wollen wichtige Aspekte der Gemeinschaften und Landschaften vermitteln, damit diese Umgebungen verstanden, respektiert und geschützt werden und eine nachhaltige Zukunft gestaltet wird.



Am Beginn der Entwurfsarbeit stehen für das Büro künstlerische Überlegungen, wozu Dorte Mandrup ausführt: „Im besten Fall entsteht daraus Architektur als Kunst und Kunst als Architektur, die ihren Kontext versteht und herausfordert. Wir alle tragen Verantwortung dafür, eine bessere Zukunft aufzubauen und die Probleme unserer Zeit anzugehen. Wir müssen uns trauen, den Status quo infrage zu stellen – zu experimentieren und mit Alternativen zu spielen. Wir betrachten es als unsere größte Verantwortung, Ideen in großartige, baubare Entwürfe zu verwandeln.“



In der Ausstellung werden ausgewählte Projekte vorgestellt, mit denen städtische Gemeinschaften und Beziehungsgefüge gestärkt werden, darunter der Wasserflugzeug-Hangar H53 in Kopenhagen, die Sundbyøster Hall in Kopenhagen, das Kulturhaus- und Bibliotheksgebäude in Karlskrona und die Vorschule in Råå, Helsingborg. Daneben wird die Wattenmeer-Trilogie präsentiert – eine Reihe kultureller Einrichtungen, die das beeindruckende UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer zum Thema haben, das sich von Dänemark über Deutschland bis in die Niederlande erstreckt.



In Modellen, Videos, VR-Filmen, O-Tönen und Artefakten erklärt die Ausstellung das Wesen der Architektur, die das Vorhandene betont und gleichzeitig neue Bedeutung schafft. Für Menschen und Orte – Mensch und Natur.



In der Begründung der Jury sagt Jörn Kengelbach, Chefredakteur AW Architektur & Wohnen: „Dorte Mandrup wurde zum AW Architekt des Jahres 2019 ernannt. Sie ist der neunte Träger dieser besonderen Auszeichnung. Ihr Büro erhält den Preis für ihr Werk, in dem sie intelligente Bauten mit Mehrzweck schafft unter intensiver Analyse der Begebenheiten und Bedürfnisse der Nutzer. Ihre Architektur dient immer in erster Linie dem Wohlbefinden des Menschen. Ihr Werk reicht von innovativen Stadtteilzentren über Supermärkte mit aufgesattelter Sporthalle und Apartmentblocks, von spektakulären Kultureinrichtungen für Kinder bis zu spektakulären Umwidmungen von Architekturklassikern in moderne Büro- und Hochschuleinrichtungen. So analytisch und sachlich ihre Herangehensweise ist, so formal aufsehenerregend sind ihre Ergebnisse.“



Über Dorte Mandrup



1991 schloss Dorte Mandrup ihr Studium an der Architekturschule Aarhus ab. 1991-92 studierte sie Bildhauerei und Keramik am G.S.C. Art Department in den Vereinigten Staaten. 1999 gründete sie in Kopenhagen ihr Büro „Dorte Mandrup“ und beschäftigt dort derzeit ein 70-köpfiges internationales Team.



Sie ist immer wieder als Gastprofessorin im Ausland tätig, zuletzt an der Cornell University in den USA. 2019 war sie Vorsitzende des Mies van der Rohe Awards. Sie erhielt zahlreiche Preise, darunter 2015 den „WAN Mixed-use Award“ für die Sundbyøster Hall, 2016 den „Träpriset“ für die Kindertagesstätte in Råå, 2017 den „Green Good Design Award“ des Chicago Atheaneum, den „Breeam Building of the Year 2017“ des Sweden Green Building Award und den „Berlin Art Prize 2019“ der Architekturabteilung der Berliner Akademie der Künste.



AW Architektur & Wohnen ist Deutschlands führendes Magazin für Architektur, Design, Wohnen, Reise und Garten. Seit mehr als 60 Jahren ist AW maßgeblich am kulturellen Diskurs beteiligt und setzt mit ausgefallenen Produktionen von Wohnungen, Häusern, architektonischen Meilensteinen und Portraits über die Stars der Designszene Maßstäbe in der deutschen und internationalen Zeitschriftenlandschaft.



Weitere Informationen



www.aedes-arc.de

