Pressemitteilung BoxID: 761311 (Aedes Architekturforum)

100 Experiments

Inspiration in design processes





Ausstellung: 17. August - 26. September 2019



Eröffnung: Freitag, 16. August 2019, 18.30 Uhr



Ort: Aedes Architekturforum, Christinenstr. 18-19, 10119 Berlin



Öffnungszeiten: Di-Fr 11-18.30 Uhr, So-Mo 13-17 Uhr und Sa, 17. August 2019, 13-17 Uhr



Inspiration ist eine treibende Kraft in kreativen Gestaltungsprozessen. In der Architektur gibt sie auf unerwartete und unvorhersehbare Weise wichtige Impulse für die Entwicklung von Entwurfsideen. Die von der lettischen Designerin Anna Butele vom Büro Annvil aus Riga initiierte Ausstellung thematisiert das Wirkungsprinzip der Inspiration und zeigt 100 Arbeiten, die im Rahmen eines kollaborativen experimentellen Projekts entstanden sind. Zeichnungen, Grafiken, Fotografien und Modelle namhafter Architekten aus 28 Ländern bilden ein Netzwerk von Impulsen, in dem jeder Beitrag Referenz auf eine vorangegangene Arbeit nimmt. Neben einer raumgreifenden Installation vermittelt die Ausstellung persönliche Erfahrungen der Architekten und bringt dem Publikum die Funktion der Inspiration näher, die für den kreativen Arbeitsprozess von wesentlicher Bedeutung ist.



„100 Experiments“ versammelt eine Abfolge von 100 Arbeiten, von denen jede sowohl eine Inspirationsquelle als auch ein Produkt einer Interpretation bildet. Alle Arbeiten leiten sich von einem einzelnen Anfangsereignis ab: im Jahr 2017 übergab Anna Butele das Gemälde „Der Rhythmus eines russischen Tanzes“ (1918) von Theo Van Doesburg an einen Architekten. Seine Interpretation wurde dann an nachfolgende Architekten weitergegeben, um als Inspirationsquelle und Impulsgeber für ihre Beiträge zu wirken.



In der Fortsetzung der Inspirationskette sind Beiträge von renommierten Architekten aus 28 Ländern entstanden, darunter Suo Fujimoto (Japan), Minsuk Cho (Südkorea), Alexander Savvich Brodsky (Russland), Bijoy Jain (Indien), Tom Wiscombe (USA), Manuel Aires Mateus (Portugal), Do Ho Suh (Südkorea), Marina Tabassum (Bangladesch); Renato Rizzi (Italien); Jürgen Mayer H. (Deutschland), Derek Dellekamp (Mexiko) und Peter Stuchbury (Australien).



Je nach Input und persönlicher Erfahrung ändern und verschieben sich die Beiträge oft in entgegengesetzte Richtungen: von rational zu irrational, von innen nach außen, von persönlich zu öffentlich, von lokal zu global, von zufällig zu geplant, von marginal zu zentral oder sogar von unterwürfig zu dominierend. Gemeinsam ist den vielfältigen Beiträgen der Bezug zur sozialen Verantwortung des Architekten – denn diese ist wesentlich für die Gestaltung der gebauten Umwelt.



Dargestellt sind die Beiträge in Form von Zeichnungen, Konzeptskizzen, Fotografien, Collagen, Grafiken und Architekturmodellen. Die Ausstellung bei Aedes vereint alle 100 Werke in einer raumgreifenden schwebenden Installation und gibt dem Besucher einen Einblick in inspirierende Impulse, die kreative Prozesse antreiben. Persönliche Erläuterungen der Architekten ergänzen die individuellen Beiträge.



Bis 2019/2020 erscheint eine Publikation bei Jap Sam Books.



Über Annvil



Anna Butele (1980) gründete die Designagentur Annvil im Jahr 2004. Mit Sitz in Riga, Lettland, verfügt Annvil über ein vielfältiges Portfolio, das Entwürfe für Masterpläne für Gewerbe-, Wohn-, Hochhaus-, Büro- und Wohnviertel umfasst. Annvil hat an mehreren Kunst- und Designausstellungen teilgenommen. 2017 gründete Anna Butele außerdem Cobalt, ein Architektur- und Designunternehmen in Baku, Aserbaidschan.



Weitere Informationen

www.aedes-arc.de

www.annvil.lv





Zur Eröffnung sprechen



Dr. h.c. Kristin Feireiss Aedes, Berlin

Luis Callejas LCLA, Oslo

Gary Bates Space Group, Oslo

Anna Butele Annvil, Riga

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (