Genau jetzt benötige ich die richtige Telefonnummer oder auch die korrekte Adresse von XY - so geht es vielen Menschen

Das Örtliche-App mit aktuellen privaten und geschäftlichen Kontaktdaten / Neue gedruckte Ausgabe für Bad Dürkheim und Umgebung



Ob die Telefonnummer des Lieblingsrestaurants um spontan einen Tisch zu reservieren, oder die genaue Adresse der Freunde aus München für die Karte aus dem Urlaub – die Situation unmittelbar eine aktuelle Telefonnummer oder Adresse zu benötigen tritt häufig auf. Für diese Momente im Leben gibt es die App von Das Örtliche. Private und geschäftliche Kontaktdaten für ganz Deutschland sind jederzeit und überall abrufbar, einzig eine Verbindung zum Internet muss bestehen. Die Ö-Apps stehen kostenfrei zum Download bereit: www.dasoertliche.de/mobil



Für die Offline-Recherche: Die neue gedruckte Ausgabe von Das Örtliche für Bad Dürkheim und Umgebung



Die neue Ausgabe enthält die aktualisierten Kontaktdaten für Bad Dürkheim, Bobenheim am Berg, Dackenheim, Erpolzheim, Freinsheim, Friedelsheim, Gönnheim, Herxheim am Berg, Kallstadt, Wachenheim, Weisenheim am Berg und Weisenheim am Sand. Auf 240 Seiten finden die Nutzer insgesamt 14.459 private und geschäftliche Kontaktdaten. Der Austausch des Buches lohnt sich: Bis zu 30 Prozent der Daten aktualisieren sich innerhalb eines Jahres. Die Telefonbücher werden in diesen Tagen in die heimischen Briefkästen verteilt. Herausgeber von Das Örtliche für Bad Dürkheim und Umgebung ist der Adolf Christ Verlag in Kooperation mit Deutsche Tele Medien.



Weitere Informationen sowie Pressebilder auf newsroom.christverlag.de.



Über Das Örtliche:



Das Örtliche ist das führende deutsche Telekommunikationsverzeichnis, wenn es um die lokale Suche geht. Rund 93 Prozent der Deutschen kennen Das Örtliche*. In gedruckter Version gibt es 1047 Ausgaben, die Gesamtauflage aller Verzeichnisse beträgt rund 34 Millionen Exemplare. Weiterhin verzeichnet www.dasoertliche.de bundesweit durchschnittlich rund 14 Millionen Besuche im Monat**. Auch die Nutzung der Mobil-Anwendungen steigt stetig an. Rund 6,6 Millionen Mal wurden die Apps für Android, BlackBerry, iPad, iPhone und Windows Phone heruntergeladen***. Als Werbepartner von weit über 1 Millionen Gewerbetreibenden ist Das Örtliche einer der bedeutendsten Werbeträger in Deutschland.



* Personen ab 16 Jahre, Quelle: GfK-Nutzeranalyse Verzeichnismedien 2016

** Quelle: IVW, www.ivw.de, Stand: Durchschnitt 01-06/2017

*** Stand: 04.07.2017

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren