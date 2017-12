adidas x Parley Pre-Match Shirts: Performance-Produkte aus Plastikmüll

adidas und die Initiative Parley for the Oceans haben heute ein weiteres Produkt ihrer Zusammenarbeit vorgestellt, die Ozeanmüll zu Performance-Bekleidung transformiert: Der FC Bayern, Manchester United, Juventus Turin und Real Madrid wärmen sich vor ihren Spielen ab sofort in adidas x Parley Pre-Match Training-Shirts auf. Das Besondere daran: Die Trikots bestehen aus Parley Ocean Plastic™ – Garnen und Fasern, die aus recycleten und wiederaufbereiteten Plastikabfällen produziert wurden. Dieser Müll wurde an Stränden und Küstenregionen der Malediven gesammelt, bevor er ins Meer gelangen konnte. Gemeinsam soll damit das Bewusstsein für den Zustand der Ozeane geschärft werden.



Dank der adidas Climalite-Technologie sind die Pre-Match Shirts außerdem feuchtigkeitsableitend. Neben Innovationen in den Bereichen Umweltschutz und Performance zeichnen sie sich auch durch ein einzigartiges Design aus: Die Parley-Mission „For the oceans“ ist als Schriftzug in den Nacken eingearbeitet, der Kragen visuell auffällig gerippt. Vier individuelle Grafikprints dominieren die Vorderseiten: Das Pre-Match Shirt des FC Bayern ist in der klassischen, rot-blauen Farbkombination gehalten. Beim Aufwärm-Trikot von Juventus Turin verlaufen die schwarz-weißen Streifen ausnahmsweise horizontal. Und bei den anderen Jerseys sind die Wappen echte Hingucker: Die Logos von Manchester United (rot) und Real Madrid (türkis) stechen farblich hervor.



Die adidas x Parley Pre-Match Shirts sind ab sofort unter adidas.de/Parley und in ausgewählten Stores erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf Facebook, Twitter und Instagram.

