Verleihung des Quantum-Awards an der ADI Hamburg am 25. Mai 2018

Am 25. Mai wurde der diesjährige Quantum-Award mit einem Preisgeld von 5.000 € verliehen. Herr Frank Bohlander, Geschäftsführer der Quantum Projektentwicklungs GmbH, ehrte auf der diesjährigen Abschlussfeier des 16. Studienjahrgangs der ADI Hamburg die beste Projektarbeit zum Thema Microwohnen mit dem Titel „Projekt ROOm² My CoLiving“. Die Teammitglieder: Lina Laugwitz, Assetando Real Estate GmbH, Bianca Schulz, AVW Immobilien AG, Jan Schildmeier, BNP Paribas Real Estate Consult GmbH, Kevin Vollmert von Blume 2000 Blumen-Handelsgesellschaft mbH sowie Malte Wallschläger aus dem Hause Union Investment Real Estate GmbH. Mit ihrem Projekt haben sie die diesjährige Aufgabenstellung, ein Projekt im Bereich des Microwohnens, welches keine studentische Nutzung haben sollte, hervorragend getroffen und mit der Bestnote von 1,6 abgeschlossen.



Der Quantum-Award wird jährlich verliehen. Thema ist dabei eine Projektentwicklung eines realen Grundstücks, die als Prüfungsleistung im 15-monatigen berufsbegleitenden Studiengang Immobilienökonomie zu erbringen ist.

ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH

Die ADI Akademie der Immobilienwirtschaft wurde 1998 auf der Basis eines Kooperationsvertrages mit der Berufsakademie Stuttgart (heute DHBW) gegründet, um immobilienwirtschaftliche Fortbildung auf Hochschulniveau zu ermöglichen. Mit Genehmigung des baden-württembergischen Wissenschaftsministeriums und gemeinsam mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg verleiht die ADI den Abschluss "Diplom-Immobilienökonom/in (ADI)". Das Studium ist sowohl von der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) akkreditiert, als auch von der FIBAA (die FIBAA ist eine europäische, international ausgerichtete Agentur für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der wissenschaftlichen Bildung) mit 50 ECTS-Punkten zertifiziert. Die ADI ist eine renommierte und etablierte Weiterbildungseinrichtung der Immobilienwirtschaft mit 64 abgeschlossenen Studienjahrgängen. Standorte sind Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart. Führende Unternehmen der Immobilienwirtschaft sind mit der ADI durch Ausbildung und Lehrauftrag verbunden. Um Unternehmen bei ihren Weiterbildungsaktivitäten zu unterstützen, bietet die ADI zusätzlich zahlreiche Seminare sowie individuelle Inhouse-Schulungen an.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren