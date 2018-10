Nach dem ersten Schnee: Sicher unterwegs im Winter

30.10.18

Wer mit seinem Auto sicher durch den Winter kommen will, der sollte sein Fahrzeug spätestens jetzt auf die kommende kalte Jahreszeit vorbereiten. Wer noch nicht so weit ist, für den wird es allerhöchste Zeit.



Reifen sind das A und O



„Das Wichtigste sind die Reifen“, sagt Tom Keil, erfahrener Trainer und Fachmann der südbayerischen ADAC Fahrsicherheitszentren. Ein guter Winterreifen sollte noch mindestens vier Millimeter Profiltiefe haben, obwohl der Gesetzgeber nur 1,6 mm vorschreibt, denn: „Im Laufe der Winterzeit nutzt sich der Reifen natürlich ab und das bedeutet, man kommt sehr schnell in kritische Situationen, weil das Profil der Reifen zu gering ist“. Nach spätestens fünf Jahren sollten die Winterreifen auch bei ausreichendem Profil getauscht werden, weil der Gummi aushärtet. „Sicherheit geht in jedem Fall vor Sparsamkeit“, betont Tom Keil, denn: „Der Kontakt, den ich über die Reifen mit meinem Fahrzeug zur Fahrbahnoberfläche habe, ist im Prinzip nicht viel größer als die Fläche eine Postkarte“.



Ist das Auto winterfit



Bevor die ersten frostklirrenden Nächte kommen und der Schnee auf den Straßen liegen bleibt, muss man unbedingt auch den Frostschutz im Kühler und in der Scheibenwaschanlage überprüfen.



„Ein Stück Isolierfolie unter den Scheibenwischern verhindert, dass die Gummilippen an den Scheiben festfrieren und beim Lösen beschädigt werden,“ rät der ADAC Experte. Auch die Türdichtungen sollten mit einem Gummipflegmittel behandelt werden, damit sie nicht am Metall festfrieren. Dass ein Scheibenkratzer und ein Handbesen während des Winters ins Auto gehören, sollte genauso selbstverständlich sein wie Handschuhe, eine Mütze und eine warme Decke für den Notfall.



Gut vorbereitet



Noch etwas: der Türschlossenteiser gehört in die Manteltasche, denn im Fahrzeuginneren nützt er wenig. Und dass die Beleuchtung des Fahrzeugs in der dunklen Jahreszeit besonders wichtig ist, versteht sich eigentlich von selbst!



Sicher durch den Winter



Weitere praktische Tipps zum Fahren im Winter erfahren Sie am besten selbst bei einem ADAC Fahrsicherheitstraining.



Mehr Informationen zu den einzelnen Kursen und die Buchung finden Sie unter www.sicherheitstraining.net oder gebührenfrei unter der Telefonnummer 0800 89 800 88.





