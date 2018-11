Langsam und sicher geht's in den Winter

30.11.18

Autofahren bei Schnee und Eis, bei niedrigen Temperaturen und matschbedeckten Straßen ist alles andere als ein Vergnügen. Wer jetzt mit dem Auto unterwegs ist, der sollte zwingend Winterreifen an seinem Fahrzeug montiert haben.



Teuer und gefährlich

„Wer ohne Winterreifen auf winterlichen Straßen unterwegs ist, dem drohen Bußgeld und ein Punkt in Flensburg,“ sagt Tom Keil, Cheftrainer der südbayerischen ADAC Fahrsicherheitszentren. Auch die so genannten Ganzjahresreifen sind allenfalls ein Kompromiss, den man nur eingehen sollte, wenn man bei extremen Witterungsverhältnissen das eigene Auto auch einmal stehen lassen kann. „Man muss immer daran denken, dass der Kontakt, den die Reifen zur Fahrbahnoberfläche haben, nicht recht viel größer als eine Postkarte ist. Da darf man nicht an der falschen Stelle sparen, Sicherheit hat oberste Priorität,“ bekräftigt der ADAC Fachmann.



Fuß vom Gas

Gerade zu Beginn des Winters sollten alle Autofahrer auf glatten Straßen noch vorsichtiger und langsamer fahren, als normal: „Auch wir Autofahrer müssen uns in jedem Jahr wieder neu an das Fahren im Winter, an die rutschigen Straßen gewöhnen“, weiß der erfahrene Trainer. Ein ausreichendes Zeitpolster ist im Winter deshalb fast noch wichtiger als im Sommer, denn: „Wer sich selbst unter Zeitdruck setzt, der erhöht gleichzeitig sein Unfallrisiko, vor allem wenn die Straßen glatt und die Sichtverhältnisse schlecht sind“. Wer umsichtig und vorausschauend fährt, der sollte auch in diesem Winter unfallfrei unterwegs sein.





