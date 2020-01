Pressemitteilung BoxID: 783404 (Acushnet GmbH)

TITLEIST präsentiert den AVX 2020

Mehr Geschwindigkeit, mehr Länge, mehr Kontrolle! Neuerungen in der Kern- und Schalen-Technologie mit veränderten Formeln sorgen für eine weiter verbesserte Gesamtleistung und ein weicheres Schlaggefühl.



Die zweite Generation des Titleist AVX mit höherer Ballgeschwindigkeit, mehr Länge und mehr Spin fürs kurze Spiel geht an den Abschlag. Der Titleist AVX ist das Resultat einer konsequenten Weiterentwicklung in der Mehrkomponenten-Golfballtechnologie für alle Golfspieler, die Hochleistung in Länge und weichem Schlaggefühl suchen.



Der Golfball Titleist AVX wurde im Frühjahr 2018 nach einem umfassenden viermonatigen Markttest eingeführt und stellt im Premium-Segment eine Leistungsalternative zu den marktführenden Hochleistungsbällen Pro V1- und Pro V1x dar. Innerhalb dieser drei Hochleistungsgolfbälle liefert der AVX den niedrigsten Ballflug, den niedrigsten Spin und das weichste Schlaggefühl.



Der Titleist AVX 2020 wurde in allen Komponenten von Grund auf überarbeitet, um eine weiter verbesserte Gesamtleistung bei allen Schlägen vom Tee bis zum Grün zu erzielen, insbesondere:





Motor des AVX 2020 ist ein noch größerer Kern niedriger Kompression in neuer Zusammensetzung, der in Verbindung mit einer neuen High-Flex-Schale eine höhere Ballgeschwindigkeit bei weniger Spin im langen Spiel für mehr Länge erreicht.







Eine neue, dünnere, gegossene Urethanschale, die von den Chemikern in der Titleist-Forschungs- und Entwicklungsabteilung speziell für den AVX entwickelt wurde, bietet mehr Spin und Kontrolle für eine verbesserte Kurzspielleistung.

Aus dem vergrößerten Ballkern ergibt sich ein noch weicheres Schlaggefühl.





Der neue AVX, der sowohl in Weiß als auch in „High-Optic“-Gelb angeboten wird, ist ab sofort im Golffachhandel weltweit erhältlich.



„In unseren wiederkehrenden Gesprächen mit Golfern treffen wir regelmäßig auf Spieler, die uns mitteilen: ‚Der AVX ist der Ball, auf den ich gewartet habe‘", sagt Frederick Waddell, Senior Product Manager von Titleist Golfbällen. „Gleichzeitig halfen uns diese Golfer, besser zu verstehen, wie sie den AVX erleben und wie wir ihnen helfen können, niedrigere Scores zu erzielen. Die Verbesserungen des AVX der neuen Generation sind ein Ergebnis dieser Einblicke und des Erfindungsgeistes unseres Forschungs- und Entwicklungsteams, mit welchen die nächste Stufe erreicht worden ist. Wir sind sicher, dass Golfer auf ganzer Linie bessere Zahlen schreiben werden.“



Der AVX wird von Titleist-Mitarbeitern nach den branchenführend höchsten Leistungs- und Qualitätsstandards im hochmodernen Werk 3 des Unternehmens hergestellt und gewährleistet eine absolut beständige Leistung Ball für Ball und Dutzend für Dutzend.



Titleist AVX 2020 LEISTUNG & TECHNOLOGIE



Der AVX bietet unübertroffene Leistung in einer Mehrkomponenten-Konstruktion mit niedriger Kompression durch Titleist-eigene Kern-, Schalen- und Aerodynamiktechnologien:





Der neue, größere Kern in neuer Zusammensetzung sorgt für hohe Geschwindigkeit und niedrigen Spin im langen Spiel für mehr Länge in Verbindung mit einem außergewöhnlich weichen Schlaggefühl.







Die überarbeitete High Flex-Mantelschicht sorgt für eine höhere Ballgeschwindigkeit und niedrigeren Spin für mehr Länge bei allen langen Schlägen.







Die neue dünnere Urethan-/Elastomer-Schale wurde in der Titleist Forschungs- und Entwicklungsabteilung für dieses Modell speziell entwickelt und unterstützt sowohl höhere Ballgeschwindigkeiten als auch mehr Spin und Kontrolle rund ums Grün.







Das einzigartige sphärisch in Reihe um den Ball laufende aerodynamische Dimple-Design erzielt einen bohrenden gleichmäßigen Ballflug mit niedriger Flugbahn.





VERFÜGBARKEIT

Der neue Titleist AVX ist ab dem 7. Februar 2020 weltweit im Golffachhandel erhältlich.

UVP: 59,00 € / Dutzend; CHF 69, -

