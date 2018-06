Serviced Apartments bis zu 55 Prozent günstiger als Hotelzimmer

Serviced Apartments sind gegenüber Hotels deutlich günstiger: Das ist das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Vergleichsstudie für Langzeitaufenthalte des Unternehmens Acomodeo. Die Studienergebnisse wurden im Rahmen des erstmals von Acomodeo veranstalteten Serviced Apartment Sales Bootcamp (SaSaBoo 2018) Anfang Juni in Frankfurt am Main mit Vertretern der Branche diskutiert und verifiziert. Demnach sparten Gäste in der DACH-Region im Jahr 2017 durchschnittlich 32 Prozent gegenüber einem regulären Hotel. Für die Analyse untersuchte Acomodeo Apartmentpreise aus rund 30 Städten und stellte diese den durchschnittlichen HRS-Hotelraten gegenüber. Die größten Ersparnisse verzeichnete das Unternehmen mit 55 Prozent für Zürich, gefolgt von Düsseldorf mit 39 Prozent, Köln mit 38 Prozent und Dresden mit 33 Prozent. In München sind bis zu 29 Prozent Ersparnis für die Gäste drin — in Wien 28 Prozent sowie in Stuttgart 25 Prozent.



Entscheidend beim Preisvergleich sei das degressive Modell bei Serviced Apartments, so das Unternehmen anlässlich der Veröffentlichung seiner Zahlen. Durch dieses verringere sich der Preis pro Nacht mit der steigenden Dauer des Aufenthaltes und mache insbesondere längere Buchungen wettbewerbsfähig gegenüber einem regulären Hotel.



Eric-Jan Krausch, Geschäftsführer von Acomodeo, fühlt sich durch die aktuelle Studie bestätigt: „Das Produkt der Serviced Apartments wird weder in den unternehmensinternen Richtlinien abgebildet noch in den bestehenden Buchungssystemen angezeigt. Daher entscheiden sich derzeit immer noch viel zu viele Geschäftsreisende für die unbequeme und meist teurere Alternative einer Hotelbuchung. Mit unserer Preisanalyse präsentieren wir Firmen nun ein schlagkräftiges Argument für das schnell wachsende Segment der Serviced Apartments.“



Serviced Apartments bilden die sprichwörtliche goldene Mitte zwischen den Freiheiten und dem Komfort einer möblierten Wohnung sowie der Sicherheit und dem Service eines Hotelaufenthaltes. Zu den Vorzügen zählen unter anderem eine Vollausstattung mit Küche oder Kitchenette sowie ein getrennter Wohn- und Schlafbereich — meist mit Schreibtisch und WLAN. Daher erfreut sich das Konzept insbesondere bei Langzeitgästen immer größerer Beliebtheit.



„Trotz vorverhandelter Raten mit Apartment-Anbietern geben Firmenkunden immer wieder mehr aus als sie müssten“, kommentiert Eric-Jan Krausch weiter. „Dies liegt zum einen an der fehlenden Übersicht für den fragmentierten Markt und zum anderen am geringen Verständnis von Langzeitaufenthalten. Nicht zuletzt spielen Firmenbuchungsportale lediglich klassische GDS- und Hotelangebote aus, die weder auf Apartments noch auf Langzeitraten ausgelegt sind. Hier unterstützen wir Kunden mit unserem Portal, vorverhandelten Raten sowie einer Infrastruktur, die technisch speziell auf Serviced Apartments ausgelegt ist.“



Der Markt für Serviced Apartments ist in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich gewachsen. So verzeichnet die Branche jährlich mehr als vier Millionen Übernachtungen in Deutschland. Diese Zahl steigt weiter an, da immer mehr Geschäftsreisende die Vorteile des Angebots erleben und Travel Manager das enorme Einsparpotenzial zunehmend erkennen. Durch das immer stärker werdende Segment der so genannten Budget-Anbieter erhalten die etablierten Apartmentbetreiber ernstzunehmende Konkurrenz, die vor allem den Preisdruck im Markt erhöht. Der Acomodeo-Preisradar wird daher in Zukunft auch den Trend für die Preisentwicklung untersuchen.



Über die Auswertung:



Im Rahmen der Auswertung wurde der Durchschnittspreis pro Übernachtung pro Zimmer des HRS-Hotelportals mit dem Durchschnittspreis pro Übernachtung per Apartment des Acomodeo Portals verglichen. Bei der Apartment-Analyse wurden Serviced Apartments mit unterschiedlichem Service Level und unterschiedlicher Größe mit einbezogen — somit auch Apartments mit zwei, drei oder mehr Schlafzimmern. Ziel ist es, zukünftige Auswertungen noch granularer umzusetzen.



Acomodeo bringt das smarte Buchungserlebnis des Hotelgeschäfts in den Wachstumsmarkt der Serviced Apartments und verbindet damit Langzeitunterkünfte mit dem globalen Reisemarkt. Mit maßgeschneiderten, technischen Lösungen für Geschäftskunden und Apartment-Anbieter deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette dieses Nischenmarktes ab und macht die Buchung eines flexiblen Zuhauses von einer Nacht bis zwei Jahre zukunftsfähig.



Mit weltweit mehr als 170.000 ausschließlich professionell geführten Unterkünften und spezifischen Firmenkunden-Services hebt sich Acomodeo klar von Anbietern von Privatunterkünften ab, die beispielsweise wegen fehlender Abrechnungsmöglichkeiten für eine Geschäftsreise meist nicht in Frage kommen.



Durch das exklusive Angebot von Langzeitraten für Serviced Apartments, bietet Acomodeo mit seinem Inventar eine klare Kostenersparnis gegenüber klassischen Hotels sowie mehr Komfort und Services für den Reisenden selbst.



Acomodeo hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und beschäftigt derzeit 46 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde für seine Produkte 2017 mit dem "Best Practice Award" des Travel Industry Club (TIC) ausgezeichnet und trägt den Titel des "Best Agent 2017", der durch die Jury der International Hospitality Media für den globalen Serviced Apartment Markt verliehen wird.





