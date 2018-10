Herbstliche Staugefahr sinkt

15.10.18

Am kommenden Wochenende beruhigt sich die Verkehrslage weitgehend. Die Anreiserouten sind inzwischen weniger stark frequentiert als in den Wochen zuvor. In Sachsen und Schleswig-Holstein sowie Dänemark und Südholland enden die Herbstferien. Die Heimreiserouten sind dadurch teilweise noch dichter besiedelt: am Samstagnachmittag und Sonntag ist in Richtung Norden und Westen mit Zeitverzögerungen zu rechnen. Der Freitagnachmittag bleibt jedoch Stauhöhepunkt. Insbesondere bei Engpässen durch Baustellen ist die Staugefahr zusätzlich erhöht. Der Herbst birgt zudem für Verkehrsteilnehmer veränderte Fahrbedingungen und ungewohnte Herausforderungen. Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, hält hierzu umfangreiche Ratgeber bereit.



Aktuelle Lageberichte der Alpenpässe



Für Passfahrten über die Alpen bietet die Übersicht des ACE unter ace.de/alpenpaesse tagesaktuelle Informationen zu Straßenzustand, Nachtsperren oder auch Caravan-Eignung. Winterliche Straßenverhältnisse auf höher gelegenen Alpenstraßen und in den Mittelgebirgen sind jetzt wieder jederzeit möglich, auf geeignete Wintertauglichkeit des Fahrzeuges muss daher unbedingt geachtet werden.



Detaillierte Informationen zu Strecken mit erhöhtem Verkehrsaufkommen in Deutschland und dem europäischen Ausland finden sich hier.

