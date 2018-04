ibis Hamburg Airport begeistert Schüler

Anlässlich des Future Days, ehemals Girls‘ und Boys‘ Day, warfen Paula Nillies, Schülerin der 7. Klasse des Gymnasiums Alstertal, und Sid Ali Ziane, Schüler der 6. Klasse der Stadtteilschule Stellingen, einen Blick hinter die Kulissen des ibis Hamburg Airport. „Das war eine spannende Abwechslung vom Schulalltag“, darin waren sich beide einig.



Die 12-jährigen durchliefen ein vielseitiges Programm im 2-Sterne-Hotel, welches ihnen einen Einblick in die verschiedenen Berufsfelder in der Hotellerie gab. Im Restaurant durften sie tatkräftig unterstützen: Waffeln für die Gäste backen, Tische herrichten und das Buffet nachfüllen. Auf der Etage stellten sie fest, dass es gar nicht so einfach ist, ein Hotelbett tip-top zu beziehen. An der Rezeption wurden ihre Englischkenntnisse auf die Probe gestellt, denn im Nahe am Flughafen gelegenen ibis übernachtet häufig internationales Publikum. Ein rundum gelungener Tag, der eine erste Orientierungshilfe bei der Berufswahl gab. „Ich könnte mir vorstellen, den Beruf der Hotelfachfrau später zu wählen“, zieht Paula ihr Fazit, die sich selbständig das Hotel gesucht hat. Sid Ali kam auf Empfehlung seines großen Bruders, der im Service und am Empfang im ibis Hamburg Airport arbeitet. Besonderen Spaß an der Betreuung der jungen Leute hatten Gundula Mohrmann und Elisabeth Kramp, die den Ablauf vorbereitet haben.



Nachwuchsförderung



Das Engagement beim Future Day ergänzt die Rolle von AccorInvest als größtem Ausbilder in der Hotellerie in Deutschland mit rund 1.000 Auszubildenden pro Jahr. „Wir legen großen Wert auf eine profunde Nachwuchsförderung. Junge, gut ausgebildete ,engagierte Menschen die Spaß an der Gastgeberrolle haben, bilden das Fundament für die Zukunft unserer Branche“, sagt Stefanie Holtz, Hoteldirektorin des ibis Hamburg Airport und Platzbotschafterin für alle AccorHotels in Hamburg. Nur wenn man potenziellen Azubis früh die Möglichkeit gibt, sich einen Eindruck über den Berufsalltag zu verschaffen, ist man am Arbeitsmarkt erfolgreich. Deshalb arbeitet die Dirkektorin aktiv mit Schulen zusammen und bietet nicht nur Ausbildungs-, sondern auch Praktikumsstellen an.



Der Future Day



Initiiert wird der „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ von den Bundesministerien für Famillie, Frauen, Senioren & Jugend sowie Bildung & Forschung und von zahlreichen Bildungsinstitutionen. In Hamburg haben sich rund 200 renommierte Unternehmen, darunter AccorHotels, die Universität Hamburg, Hochschulen sowie die Polizei, am diesjährigen Future Day beteiligt. Er hat das Ziel, Schüler schon früh mit der Berufswelt vertraut zu machen und ihnen Ideen zu geben, welchen Weg sie später einschlagen könnten.



Über das ibis Hamburg Airport



Das ibis Hamburg Airport liegt in direkter Nähe zum Hamburger Flughafen und nur wenige Autominuten von der Innenstadt entfernt. Die 157 schallisolierten Zimmer garantieren Geschäftsreisenden und Touristen einen erholsamen Aufenthalt. Im gesamten Hotel steht dem Gast kostenfreies WLAN zur Verfügung. Alle Zimmer sind mit einer individuell einstellbaren Klimaanlage, einem funktionalem Schreibtisch und einem großzügigen Sweet Bed™ by ibis ausgestattet. Im hoteleigenen Restaurant ibis kitchen kann sich der Gast nach einem erlebnisreichen Tag stärken. Darüber hinaus verfügt das Hotel über Parkplätze und eine direkte Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln an den Flughafen.

