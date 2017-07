3. AccorHotels Gesundheitstag in Hamburg

17 Hamburger AccorHotels der Marken Sofitel, Novotel, Novotel Suites, Mercure und der ibis-Familie boten zum dritten Mal einen abwechslungsreichen Gesundheitstag für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. „Gesundheit ist die wichtigste Säule unseres beruflichen und privaten Lebens. Die Hotellerie bietet facettenreiche Aufgaben, die aber auch Ansprüche an unsere Fitness stellen, deshalb liegt uns das Thema so am Herzen“, sagt Gilles Felgen, Hoteldirektor des Sofitel Hamburg Alter Wall und einer der Organisatoren. Mehr als 100 Accorianer kamen ins Novotel Hamburg City Alster, um zu trainieren oder sich zu informieren - aktiv bei der Beweglichkeitsmessung der Halswirbelsäule oder passiv beim Rückenquiz.



Geist und Körper in Top-Form



Das Programm, das gemeinsam mit der Barmer Krankenkasse gestaltet wurde, war bunt. Fitness-Checks, eine Körperanalysewaage, Venen-, Blutzucker- und Blutdruckmessungen sowie Seh- und Hörtests gaben Hinweise über die individuelle körperliche Verfassung. Bei der „bewegten Pause“ lernten die Teilnehmer, während des Arbeitsalltags einmal kurz innezuhalten und mit leichten Übungen, Körper und Geist ins Gleichgewicht zu bringen. Spannende Anregungen erhielten die Mitarbeiter beim Herz Coach oder bei der Ernährungsberatung. Highlights waren das Smoothie-Bike, das Brain-Fit-Training und die heißbegehrten Massage-Termine, die zum Entspannen einluden. Am Endes des Tages waren sich alle einig: „Wir sind fit wie ein Turnschuh oder wollen es noch werden.“



Voller Erfolg



„Der Gesundheitstag wird bei den Mitarbeitern immer beliebter“, freut sich Angelika Harbeck aus dem Novotel Hamburg Alster, die die Federführung mit viel Engagement innehatte. Mit ihr organisierten Pauline Thomsen und Sabrina Fischer aus dem Novotel Hamburg Alster, Kim Flägel aus dem Mercure Hamburg City sowie Jennifer Laue und Gilles Felgen aus dem Sofitel Hamburg Alter Wall diesen Tag.



"Ich danke dem Team für seinen tollen Einsatz. Die große Resonanz zeigt, dass viele unserer Mitarbeiter über ihre Gesundheit nachdenken und auch bereit sind, dafür etwas zu tun. Wir unterstützen sie gerne dabei“, freut sich Stefanie Holtz, Platzbotschafterin der Hamburger AccorHotels, über den Erfolg.

