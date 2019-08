Pressemitteilung BoxID: 763840 (Acamed Resort GmbH)

Den Spätsommer genießen mit allem, was dazu gehört: Baden, Sonnen, schlemmen und laue Sommerabende...

Bevor der Sommer „Tschüss“ sagt, kann man im Acamed Resort in Nienburg an der Saale noch ein paar herrliche sommerliche Urlaubstage genießen. Das 3 Sterne superior Resort liegt in der Auen- und Seenlandlandschaft des Salzlandkreises in Sachsen-Anhalt direkt an einem idyllischen Badesee mit Privatstrand und bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten und komfortable Übernachtungen, z. B. in den neuen Salzkristallsuiten.



Es wird langsam schon ein wenig herbstlich, aber die Sonne wärmt noch intensiv mit ihren Strahlen und macht Lust auf ein Bad im kühlen See. Noch bis Mitte Oktober bietet das Acamed Resort das Arrangement „Zuhause am See“ für pro Person ab 159,- Euro mit zahlreichen Extras an. Highlights im Acamed Resort sind der idyllische Badesee mit Bootssteg, weißem Sandstrand, Strandkörben und Relax-Bereich sowie der Wellnessbereich mit Außen-Whirlpool, die verschiedenen Saunen, unter anderem einer großen Panaroma-Sauna, Eisbrunnen, Erlebnisduschen, Ruhebereich mit Schwebesesseln und das „Bademantel-Restaurant“. Hier kann man gemütlich und ungezwungen im Bademantel zwischen Schwimmen und Saunieren ein Mittagessen oder einen Snack zu sich nehmen. So macht Urlaub Spaß: Keine Zwänge, keine Termine – einfach nur Genießen.



Toll ist auch das Freizeitprogramm, das vom Acamed Resort geboten wird. Der Direktor persönlich führt als ortskundiger Guide Fahrrad- und Wandertouren und verrät so manchen Sightseeing-Geheimtipp aus der Region, den man sich noch anschauen sollte.



In der Gruppe geht es z.B. mit den Rädern oder auf Schusters Rappen durch wunderschöne Landschaften. Es gibt nicht nur herrliche Weit- und Ausblicke, sondern auch viel Spaß mit den anderen Teilnehmern. Man erfährt viel über die einzigartige Region und lernt auch die angrenzenden Städte, wie z. B. Bernburg kennen. Zusammen mit dem sehr gut erhaltenen, auf einem Felsen stehenden Schloss Bernburg, ist die Altstadt von Bernburg an der Saale mit eines der schönsten Ausflugsziele in Sachsen-Anhalt mit vielen Sehenswürdigkeiten. Aber auch Magdeburg, mit der ältesten im gotischen Stil erbauten Kirche Deutschlands, in der sich zudem noch das Grab von Kaiser Otto I. befindet, lohnt einen Ausflug und gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Die Landeshauptstadt ist schnell zu erreichen und nicht weit vom Acamed Resort entfernt.



Nach einem abwechslungsreichen Tag geht es anschließend in den Badesee zum Abkühlen. Der Bootssteg mit Holzbooten lädt zum Sonnen ein oder zu einer Bootstour mit Picknick auf dem Wasser. Oder legt man sich in einen der bequemen Strandkörbe, die verführerisch am Ufer des Sees auf hellem Sand stehen und liest ein Buch.



Im Hotel-Restaurant bekommen die Gäste regionale und internationale Speisen serviert und an der Bar trinkt man Bier, einen Cocktail oder alkoholfreie Getränke. An den warmen Sommertagen kann im Seeterrassenrestaurant „Albatros“ Mittag- und Abendessen draußen genießen. Außerdem stehen für einen perfekten Urlaub vielfältige Kosmetik- & Massageangebote, Yoga und Nordic-Walking und vieles mehr zur Verfügung.



Im Beautybereich wird ganz im Zeichen des "Salzes" gearbeitet. Hier kann man die Wirkungen des natürlichen Bodenstoffes auf Körper, Geist und Seele pur erleben. Mit der Marke Babor hat das Resort eine sehr hochwertige und beliebte Kosmetiklinie im Programm.



In den letzten Wochen sind zehn neue Salzkristallsuiten hinzugekommen. Die Suiten und Appartements verfügen jeweils über einen Wohn- und Schlafraum, über eine Dusche und Badewanne, eine Klimaanlage sowie über eine separate Toilette. Die Einrichtung ist modern und sehr gemütlich in dezenten, stylishen Farben gehalten.



Das Arrangement „Zuhause am See“ ist bis zum 21.10.2019 buchbar und beinhaltet drei bis vier Übernachtungen in komfortablen, modern eingerichteten Zimmern inklusive Halbpension, kostenlose Nutzung des neuen Wellnessbereiches, ein Fahrrad und ein Boot können kostenlos ausgeliehen werden, einen Transfer zur Residenzstadt Bernburg, eine geführte Wanderung mit dem Hotelchef und eine Fackelwanderung sowie zahleiche weitere Extras aus dem Acamed-Verwöhnprogramm. Pro Person buchbar ab 159,- Euro.



