Pressemitteilung BoxID: 777149 (ABT SPORTSLINE GmbH)

Neuer ABT e-Caddy Ende November 2019 bestellbar

Exklusiv als Leasingfahrzeug - ab 293 Euro netto im Monat

Die ersten vollelektrischen ABT e-Caddy in Langversion sind ab Ende November 2019 bei ausgewählten Volkswagen Nutzfahrzeuge-Händlern und ABT e-Line Partnern bestellbar und sind voraussichtlich im ersten Quartal 2020 für Kunden als Leasingfahrzeuge verfügbar.



ABT e-Line, der Premium-Partner von Volkswagen Nutzfahrzeuge, ist für die „elektrischen Umfänge“ zuständig. In den zugelieferten Grundfahrzeugen bringt das Unternehmen den Elektromotor, die Elektronik und die Unterflurbatterie so an, dass der Innenraum weiterhin flexibel genutzt werden kann: So verfügt auch der elektrifizierte Caddy als Kastenwagen über bis zu 4,2 m3 Laderaumvolumen. Das Fahrzeug besitzt eine Batteriekapazität von 37,3 kWh und wird von einem drehmomentstarken Elektromotor mit 200 Nm und 83 kW Leistung angetrieben.



Batteriereichweite bis zu 159 Kilometer nach WLTP



Der ABT e-Caddy ist neben dem Kastenwagen auch als Kombi und als Pkw-Version in der Trendline-Ausstattung bestellbar. Die von ABT e-Line elektrifizierten Fahrzeuge sind auf Höchstgeschwindigkeiten von 90 km/h, optional bis zu 120 km/h, ausgelegt. Die kombinierte Reichweite beläuft sich auf maximal 159 km mit einer Batterieladung nach WLTP (bis 167 km im Stadtverkehr). Die Batterie ist mit Wechselstrom an einer 7,2-kW-Wallbox in rund fünf Stunden wieder vollständig aufgeladen, an einer Schnellladestation (CCS) mit 50 kW in rund 50 Minuten zu 80 Prozent.



Spezielles Kombiinstrument mit wichtigen Zusatzinformationen



Der ABT e-Caddy wird ausschließlich als Leasingfahrzeug angeboten und startet bei 293 Euro netto* als Kastenwagen. Kalkulationsbasis für die Leasingrate ist ein Gesamtpreis, der bei 29.900 Euro startet. Der ABT e-Caddy ist voll alltagstauglich, ein modifiziertes Kombiinstrument zeigt an, wenn durch Bremsen die Batterie aufgeladen wird und wann besonders energiesparend gefahren wird. Bereits heute kann der ABT e-Caddy an über 42.000 Ladepunkten deutschlandweit aufgeladen werden – oder einfach zu Hause an einer Wallbox.



*= Inkl. Volkswagen Umweltbonus von 3.000 Euro und Sonderzahlung von 3.000 Euro

