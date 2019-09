Pressemitteilung BoxID: 767147 (Abseitz Stuttgart e. V.)

15.09.2019 - 13. Stuttgarter LebenSlauf! Unter der Schirmherrschaft von Manne Lucha! - Jetzt anmelden!

Der Sportverein Abseitz Stuttgart e.V. veranstaltet am 15.09.2019 bereits im dreizehnten Jahr den Stadtlauf Stuttgarter LebenSlauf zu Gunsten der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V., um auf das wichtige Thema HIV und AIDS hinzuweisen. 2019 hat Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg, die Schirmherrschaft übernommen. „Wir sind sehr dankbar, so engagierte Partner an unserer Seite zu wissen, die durch ihr Engagement diesen jährlichen LebenSlauf zu Gunsten der wichtigen Beratungs- und Präventionsarbeit der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. und für die Sichtbarkeit von Menschen mit HIV/AIDS möglich machen!“, so Franz Kibler, der Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V., im Gespräch mit den Organisatoren vom Sportverein Abseitz Stuttgart e.V.



„Sport ist unsere Passion und das Thema HIV und AIDS in die Öffentlichkeit zu transportieren und dazu noch Gelder für die AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. zu sammeln, das ist erklärtes Ziel dieser Veranstaltung!“, so Kerstin Bosse, Vorstandsvorsitzende von Abseitz Stuttgart e.V.



Manne Lucha ruft mit folgenden Worten zur Anmeldung zum diesjährigen LebenSlauf auf: „Am 15. September 2019 um 11.00 Uhr ist es wieder soweit: Zum 13. Mal schnüren zahlreiche Läuferinnen und Läufer die Schuhe und rennen los – nicht um die beste Zeit, nicht für die beste Leistung, sondern für einen guten Zweck: um Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen, und um uns allen immer wieder ins Bewusstsein zu rufen: HIV und AIDS sind nicht heilbar, sondern ernst zu nehmende Krankheiten. Wir können und müssen uns heute immer noch davor schützen! Ich danke dem Verein Abseitz Stuttgart e.V., der den Stuttgarter LebenSlauf seit 2006 unermüdlich und mit viel Herzblut organisiert. Und ich danke der AIDS-Hilfe Stuttgart, die den Erlös dort einsetzt, wo er gebraucht wird. Ich wünsche allen Läuferinnen und Läufern viel Ausdauer und Freude, gutes Wetter und natürlich auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Streckenrand, die kräftig und gut gelaunt anfeuern!“



Am 15. September 2019 starten ab 11.00 Uhr die Laufwilligen an der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule im Stuttgarter Osten. Es sind Streckenlängen von 5km und 10km im Angebot. Durch den Park der Villa Berg geht es in den Rosensteinpark, am See vorbei und zum Naturkundemuseum hoch, bevor sich die Streckenschleifen trennen. Spaß, Freude und ein gutes Gefühl beim Zieleinlauf sind garantiert!

Der 13. LebenSlauf ist die Auftaktveranstaltung der Gesundheitswoche Stuttgart Ost vom 15.09. bis 22.09.2019. In der Woche werden von unterschiedlichen sozialen- und kulturellen Institutionen Veranstaltungen zu den Themen Gesundheit, Bewegung, Ernährung usw. für jedes Alter angeboten. Abseitz Stuttgart e.V. und die AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. freuen sich, die Gesundheitswoche direkt mit viel Bewegung in Verbindung mit dem Guten Zweck, mit dem Stuttgarter LebenSlauf eröffnen zu können.



„Die Zahl der HIV-Neudiagnosen ist unverändert zu hoch. Sichtbarkeit der Thematik HIV und AIDS in der Öffentlichkeit ist beste Voraussetzung für gelingende Präventionsarbeit und ein starkes Zeichen für Menschen mit HIV/AIDS! Dies beim LebenSlauf von Abseitz Stuttgart e.V. nutzen zu können, ist eine mehr als willkommene Gelegenheit für uns!“, freut sich Geschäftsführer Kibler.



„Ja, Gesundheit geht uns alle an! Und deshalb freuen wir uns, möglichst viele Laufbegeisterte am 15. September 2019 zum 13. Stuttgarter LebenSlauf willkommen zu heißen!“, ergänzt Abseitz-Vorstandsvorsitzende Kerstin Bosse mit dem Hinweis, dass alle relevanten Informationen zum 13. Stuttgarter Lebenslauf unter www.stuttgarter-lebenslauf.de abzurufen sind und dort auch die Online-Anmeldung möglich ist.



Wichtiges zu HIV/AIDS und über das Leistungsspektrum der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. gibt es unter www.aidshilfe-stuttgart.de nachzulesen.



Tagesaktuelle Meldungen zum Stuttgarter LebenSlauf sind auf den jeweiligen Facebook-Seiten der beiden Vereine einzusehen: www.facebook.com/Stuttgarter-LebenSlauf und www.facebook.com/AIDSHilfeStuttgart.



Also, nichts wie anmelden, ein bisschen trainieren, Freunde, Familie und Bekannte zusammentrommeln und am 15. September 2019 für einen gutes Zweck schwitzen! Das Team des Sportvereins Abseitz Stuttgart e.V. und der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. ist bereit und freut sich auf den 13. Stuttgarter LebenSlauf!



Informationen zur AIDS-Hilfe-Stuttgart e.V:



Die AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. ein gemeinnütziger und als besonders förderungswürdig anerkannter Verein mit den Tätigkeitsschwerpunkten HIV-Präventionsberatung und HIV-/AIDS-Betroffenenunterstützung. Der Verein versteht sich als Zusammenschluss von Menschen mit HIV/AIDS, Mitgliedern der Hauptbetroffenengruppen sowie von allen Menschen, die sich diesen gegenüber solidarisch verhalten wollen, um sich gemeinsam den gesundheitlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen durch HIV/AIDS zustellen. (www.aidshilfe-stuttgart.de)

