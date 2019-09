Pressemitteilung BoxID: 768806 (A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH)

Loungesessel York: Stilvoll englischer Sitzkomfort

Üppige Polster mit Knopfheftung sind wieder "in"

York von A.B.C. Worldwide ist ein Loungesessel der Extraklasse. Er ist in bester handwerklicher Tradition gefertigt und mit besonders komfortablem Polster und Knopfheftung versehen. Sein metallverstärktes Massivholz-Buchengestell prädestiniert ihn für den fordernden Alltag in Gastronomie und Hotellerie. Die angedeuteten Armlehnen in sanft geschwungener Optik erhöhen den Sitzkomfort zusätzlich. Mit seinem Samtbezug wirkt der Loungesessel besonders edel, aber er ist auch in vielen anderen Bezugsvarianten, auch in pflegeleichtem Kunstleder, erhältlich. In Lounge-, Lobby- und Barbereichen fühlt sich der Polstersessel York besonders wohl. Durch seine Sitzhöhe von 46 Zentimetern ist er aber ebenso für Restaurants und Cafés mit besonderem Anspruch geeignet. Die großzügige Sitzfläche macht ihn zu einem Sessel, auf dem man viele Stunden bequem und entspannt sitzt. Mehr Informationen finden sich auf der Internet-Seite unter: http://bit.ly/ABC_York



Polstersessel wie das Modell York sind auch eine ideale Bestuhlung für Hotelzimmer. Der Sessel funktioniert gleichzeitig als Sessel zum Relaxen, als Schreibtischstuhl oder als normaler Stuhl zum Sitzen am Tisch. Gerade wenn der Platz eingeschränkt ist, ist so ein multifunktionaler Stuhl für viele Zwecke optimal. Die ganze Auswahl auf der Internet-Seite unter: www.abc-worldwide.de.

