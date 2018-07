Warnsystem und Medikamenten-Plan: Die besten Reise-Apps für ein gesteigertes Sicherheitsempfinden im Urlaub

Bestens informiert in den Urlaub: In den ersten Bundesländern und Kantonen sind die Sommerferien bereits gestartet und wer auf große Reise geht, will sich auch in der Ferne sicher fühlen. Dabei behilflich sind die unterschiedlichsten Mobil-Applikationen. Ob Krisenwarnung, Unfallmelder oder VPN-Assistent – das Tübinger Unternehmen A3M – selbst Experte für Krisenwarnsysteme – hat zehn nützliche Apps zusammengestellt, die die Sicherheit auf Reisen deutlich erhöhen.



Wie ein Schutzengel auf Reisen – Global Monitoring App:



Durch Naturkatastrophen und globale Risiken wird das Thema Sicherheit auf Reisen immer wichtiger. Politische Unruhen, Terrorismus, Streiks, Hurrikans, Tsunamis, Erdbeben, Epidemien und Kriminalität haben unter Umständen gravierende Auswirkungen. Die Global Monitoring App benachrichtigt Nutzer aktiv über Gefahren am aktuellen Standort über Push-Nachrichten. Mit Hilfe von GPS erhalten sie wichtige Warnungen und darüber hinaus auch Hinweise zum jeweiligen Verhalten.



https://play.google.com/store/apps/details?id=greenzone.ug.globalmonitoring&hl=de



https://itunes.apple.com/de/app/global-monitoring/id1297008325?mt=8



Möglichst sicher durch den Straßenverkehr navigieren – Waze Verkehrs-App:



Ein großer Anteil von Unglücken im Urlaub geht bekanntermaßen auf das Konto von Verkehrsunfällen. Diese sind nicht nur unangenehm für die Beteiligten, sie sorgen oftmals auch für Staus. Entsprechend vorbereitet sind Nutzer der Waze Verkehrs-App. Sie informiert den Nutzer über Unregelmäßigkeiten im Straßenverkehr und gibt somit die Möglichkeit, alternative Routen zu finden. Auch vor Polizeikontrollen warnt die Applikation.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze&hl=de



https://itunes.apple.com/de/app/waze-navigation-und-verkehr/id323229106?mt=8



Klare Ansage für Medikamenten-Einnahme – Mediteo App:



Wer in weit entfernten Zeitzonen unterwegs ist, kann mit den genauen Zeiten für die Einnahme von Medikamenten leicht durcheinander kommen. Ein wahrer Helfer für diesen Zweck ist die Mediteo App. Mit ihr lassen sich Benachrichtigungen für Tabletten, Pillen und Ähnliches einstellen. Weitere Funktion: Ein Plan für die Einnahme der Anti-Baby-Pille.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediteo.mobile&hl=de



https://itunes.apple.com/de/app/mediteo-medikamente-erinnerung/id1063257864?mt=8



Schutzschirm fürs Smartphone – Sophos Mobile Security:



Ein Virus auf dem Handy ist eine überaus unangenehme Angelegenheit. Umso schlimmer, wenn User auf großer Reise in die Bredouille geraten. Daher ist insbesondere im Ausland auf einen guten Schutz per Virenprogramm zu achten. Eine Software dafür bietet zum Beispiel Sophos Mobile Security. Deren App soll den Nutzer verlässlich vor Zugriff durch Schadsoftware schützen.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sophos.smsec&hl=de



https://itunes.apple.com/de/app/sophos-mobile-security/id1086924662?mt=8



Als wäre man an einem anderen Ort – TunnelBear VPN-App:



In besonders restriktiven Ländern möchten Nutzer Behörden ungern den Zugriff auf ihr Tun gewähren. Zudem sind vereinzelte Apps in einigen Regionen der Welt verboten oder nicht nutzbar. Abhilfe verspricht ein VPN-Client wie etwa der von TunnelBear. Mit ihm lässt sich der eigene Standort verschleiern, so dass Nutzer buchstäblich unter dem Radar laufen.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tunnelbear.android&hl=de



https://itunes.apple.com/us/app/tunnelbear-vpn-wifi-proxy/id564842283?mt=8



Schutz gegen den Verlust des Handys – Find my Phone:



Ein überaus unangenehmes Szenario für Reisende ist der Verlust oder Diebstahl des Smartphones. Kommt es unglücklicherweise doch einmal zu diesem Fall, hilft die App Find my Phone dabei, das Gerät wieder aufzuspüren. Damit lässt sich das Telefon orten, der Inhalt löschen oder eine Nachricht an den neuen „Besitzer“ schicken.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsp.android.phonetracker



Gegen die große Sprachlosigkeit – SayHi Übersetzer-App:



Zu der einen oder anderen brenzligen Situation kann es auch kommen, wenn Reisende einmal nicht die richtigen Worte finden. Unter den Übersetzungsapps ist zum Beispiel SayHi einen Download wert. Mit ihr lassen sich ganze Sequenzen ins Handy sprechen und in die jeweilige Landessprache überführen.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sayhi.android.sayhitranslate



https://itunes.apple.com/de/app/sayhi-%C3%BCbersetzer/id437818260?mt=8



Sicher mit dem Taxi unterwegs – Easy Taxi-App



Mit dem Taxi sicher von A nach B: Auf Reisen treffen Urlauber nicht selten auf schwarze Schafe unter den Taxifahrern. Wer auf Nummer sicher gehen will, dem bietet die App Easy Taxi eine Taxifahrt mit ausgewählten Taxiunternehmen: Der Nutzer kann den genauen Zielort auswählen, zudem können Fahrpreis und Ankunftszeit abgerufen werden. Die App arbeitet dabei mit ausgewählten Taxiunternehmen zusammen und stellt somit sicher, dass die Fahrer geschult und verlässlich sind.



https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.easytaxi&hl=de



https://itunes.apple.com/us/app/easy-taxi-car-ridesharing/id567264775?mt=8



Informationen vom Auswärtigen Amt – Sicher Reisen-App:



Damit die Auslandsreise glatt verläuft, bietet das Auswärtige Amt eine App mit relevanten Informationen zu Reisen weltweit. Eine Checkliste zur Urlaubsvorbereitung ist ebenso enthalten wie die Adressen deutscher Vertretungen im Ausland und die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aa_app.ui&hl=de



https://itunes.apple.com/de/app/sicher-reisen/id582341229?mt=8



Gegen das dicke Ende zum Schluss des Urlaubs – Zoll und Reise-App:



Damit bei der Einreise in Deutschland keine böse Überraschung wartet, sollten Reisende genauestens über die jeweiligen Zoll-Vorschriften Bescheid wissen. Orientierung bietet da zum Beispiel die Zoll- und Reise-App des Bundesministeriums der Finanzen. Sie gibt verlässlich Auskunft darüber, was und wie viel Urlauber jeweils einführen dürfen.



https://play.google.com/store/apps/details?id=de.init.zollapp&hl=de



https://itunes.apple.com/de/app/zoll-und-reise/id536214349?mt=8

A3M Mobile Personal Protection GmbH

Mit Sitz in der Universitätsstadt Tübingen sowie Hamburg entwickelt und betreibt die A3M GmbH Frühwarn-, Informations- und Kommunikationssysteme für ein professionelles und effektives Krisenmanagement. Zu den Nutzern des webbasierten Global Monitoring-Tools zählen zum einen die großen Reise-Anbieter Deutschlands, zum anderen eine Vielzahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs), aber auch große Firmen sowie Konzerne. Ein erfahrenes Team von Experten bei A3M beobachtet laufend die weltweite Nachrichtenlage und bereitet diese individuell für die Nutzer auf. Dadurch erhalten Reiseanbieter je nach Auftrag ausschließlich Informationen, die für deren spezifische Kunden relevant sind, da sich diese gerade oder in Kürze in entsprechenden Ländern und Regionen aufhalten. KMUs, große Unternehmen und Konzerne nutzen die Informationen, um die maximale Sicherheit für ihre Mitarbeiter auf Reisen zu gewährleisten.



Zu den weltweiten Krisenherden, die A3M beobachtet, zählen zum einen Naturkatastrophen wie Erdbeben, Hurrikans oder Brände, zum anderen politische Unruhen, Großdemonstrationen oder weitere Ereignisse und Zustände, die für Reisende zu einer Gefahr werden können. Bei Endkunden wurde das Unternehmen A3M in der Vergangenheit durch das Tsunami-Frühwarnsystem via SMS bekannt, das in Folge der Flutkatastrophe im Jahr 2004 ins Leben gerufen wurde. Seit Kurzem bietet A3M die App "Global Monitoring" für iPhone und Android an. Sie richtet sich gleichermaßen an Geschäfts- und Privatreisende und wurde in Zusammenarbeit mit dem deutschen Start-up Greenzone entwickelt.



