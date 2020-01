Pressemitteilung BoxID: 783777 (A3M Mobile Personal Protection GmbH)

Tödliches Virus in der Provinz Hubei

A3M hält Reisende in China auf dem aktuellen Stand

Gefährlicher Krankheitserreger auf dem Vormarsch: Seit Ende 2019 steigt die Zahl der gemeldeten Fälle eines SARS-ähnlichen Virus in der Provinz Hubei stetig. A3M (www.global-monitoring.com) – Anbieter eines Krisenwarnsystems mit Sitz in Tübingen – gibt laufend Updates zum aktuellen Stand in der Region.



Über die Global Monitoring App und über einen speziellen Link (www.global-monitoring.com/coronavirus) informiert das Unternehmen stetig über den Zustand in den jeweiligen Regionen. Beispielsweise teilt A3M regelmäßige Updates zur Anzahl der infizierten Personen und den Hochrisikoregionen, die mit dem Ursprung der Ansteckungswelle in Verbindung gebracht werden, mit. Mit der aktuellsten Information zur Lage weist der Anbieter für Krisen-Monitoring auf die erhöhte Übertragungsgefahr durch konzentrierte Menschenmengen im Rahmen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten hin. In zahlreichen Städten der Provinz Hubei wurde bereits am vergangenen Mittwoch der öffentliche Nahverkehr eingestellt. Auch in Peking und Shanghai wurden bereits öffentliche Veranstaltungen abgesagt und Sehenswürdigkeiten geschlossen. Zudem wurden Gruppenreisen abgesagt und Hotels und Touristikunternehmen angewiesen, Tagestouren und Gruppenausflüge einzustellen.



Empfohlene Vorsorgemaßnahmen



A3M klärt auch über Methoden auf, mit denen Reisende einer Ansteckung vorbeugen können. Unter anderem rät das Unternehmen zu regelmäßigem Händewaschen. Gerade Gemüse sollte vor dem Verzehr geschält und gekocht werden. Zudem empfiehlt A3M darauf zu achten, dass Lebensmittel vor dem Verzehr kühl zu lagern sind. Vom Konsum von Gerichten auf Nacht- bzw. Street-Food-Märkten rät A3M komplett ab. Auf Fisch- oder Hühnerfleisch sollten Touristen idealerweise ebenfalls verzichten. Wer sich direkt in Wuhan befindet, sollte sich einen Mundschutz zulegen und sich nicht in große Menschenmengen begeben.



Das SARS-Virus aus der Familie der sogenannten "Coronaviren" wird von Mensch zu Mensch vorwiegend über die Atemwege ("Tröpfcheninfektion") übertragen. Das "Schwere akute respiratorische Syndrom" (SARS) ist eine Infektionskrankheit, die häufig zu einer schweren Lungenentzündung führt. Die Symptome sind Fieber und eine Beeinträchtigung des allgemeinen Wohlbefindens. Experten nehmen an, dass der neue Erreger von den Coronaviren abstammt und rechnen mit einer Inkubationszeit von zwei bis sieben, maximal aber zehn Tagen.



Die laufenden Updates sind unter www.global-monitoring.com/coronavirus jederzeit einzusehen.

