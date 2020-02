Pressemitteilung BoxID: 787105 (Express Travel International GmbH)

ETI: Messeankündigung 2020

Auf diesen Messen ist ETI in diesem Jahr vertreten

Der Reiseveranstalter steht Endkunden, Reisebüros und Geschäftspartnern in diesem Jahr wieder auf einschlägigen Reisemessen zur Verfügung. Bereits im Januar startete das Messejahr für ETI: die Teilnahme an der CMT vom 11. – 19.01.2020 in Stuttgart war mit ca. 300.000 Besuchern ein voller Erfolg!



Im Februar folgt vom 19. – 23.02.2020 die f.re.e in München. Dort ist Ihr Sonnenspezialist in der Halle A6 am Stand 519 zu finden. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich auf Bayerns größter Freizeit- und Reisemesse zu unserem sonnigen Angebot beraten!



Anfang März folgt das alljährliche Messe-Highlight: die ITB in Berlin. Vom 04. – 08.03.2020 ist ETI dort in der Halle 25 am Stand 103 zu anzutreffen. Die ersten drei Messetage sind für Fachbesucher reserviert, am Wochenende öffnen sich die Pforten auch für Privatbesucher. Seien Sie gespannt auf unseren neu gestalteten, großzügigen Messestand. Wie immer ist auch hier unser kompetenter Außendienst vor Ort und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



Zum Wohle der Nachhaltigkeit und getreu dem Motto „Say NO to Plastic“ verzichtet ETI in diesem Jahr erstmalig auf plastikintensive Streuartikel. Auch in der ETI-Zentrale in Frankfurt wird dieser Grundsatz gelebt.



ETI wartet mit zahlreichen Messespecials und speziellen Angeboten auf. Terminanfragen senden Sie bitte an Ihren Ansprechpartner oder an info@eti.de. Wir freuen uns auf Sie!

