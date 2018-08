Reise um die Welt: Das 25hours Hotel im Frankfurter Bahnhofsviertel wird erweitert und überrascht mit neuem Konzept

Aus alt mach neu: Bis voraussichtlich 21.September 2018 wird das 25hours Hotel im Frankfurter Bahnhofsviertel umgebaut, erneuert und erweitert. Zentral an der Schnittstelle zwischen den bunten Lichtern des Hauptbahnhofs und dem großbürgerlichen Westend gelegen, entsteht ein Hotel wie eine Weltreise: Das 25hours Hotel The Trip.



2008 wurde das Haus mit 76 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien eröffnet. Bereits damals entwickelte der Frankfurter Künstler MICHAEL DREHER mit dem renommierten Architekturbüro KARL DUDLER ARCHITEKTEN die erste Umwandlung des Nachkriegsbaus in ein zeitgemäßes Hotel. Heute zeichnet er gemeinsam mit dem Designexperten THOMAS TRITSCH von MORGEN INTERIORS für die Erweiterung und das neue Konzept verantwortlich.



„Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist ein aufstrebendes Quartier und lebt von dem besonderen Mix aus Milieus, Kulturen und Nationalitäten“, erklärt General Manager Andreas Schnürer. „Hier schlägt das wilde Herz der Mainmetropole. Zudem ist es unglaublich spannend, was sich in den vergangenen Jahren in der kreativen Szene, der Gastronomie und den Bars alles getan hat.“



Inspiriert von der schillernden und oft rauen Wirklichkeit des Viertels sind die 152 Zimmer im 1. bis 6. Stock gespickt mit Referenzen an abenteuerliche Expeditionen und erzählen Geschichten von fernen Ländern und Menschen aus aller Welt. Jede Etage widmet sich einer anderen Themenwelt und hat so ihren ganz eigenen Charakter. In den individuellen Möbeln, Lampen und Tapeten, Teppich-Intarsien und Textilien spiegeln sich Afrika und Asien, Ozeanien und die Arktis, die Tropen und die Berge als Leitmotive wieder. Der öffentliche Innenhof des Hotels dient zudem als Austellungsort für das globale Kunstprojekt INSIDE OUT. Angeregt vom französischen Streetart-Künstler JR, porträtierte der Dokumentarfotograf Rey Scue insgesamt 250 Nachbarn mit unterschiedlichen Schicksalen und dokumentiert mit dem Projekt SMILE THE WORLD die multikulturelle Vielfalt des Frankfurter Bahnhofsviertels.



Auch das Restaurant im Erdgeschoss erstrahlt zukünftig in neuem Glanz und begeistert als BAR SHUKA mit hausgemachten Gerichten, exklusiven Rezepturen und speziellen Gewürzmischungen. Auf der Karte stehen marktfrische Salate, selbstgebackenes Brot aus dem Steinofen oder schwarze Oliven mit orientalischem Rindersugo. Hinter dem orientalischem Soulfood stecken die beiden Brüder James und David Ardinast, mit ihren IMA-Restaurants bereits fester Bestandteil der Frankfurter Gastronomieszene. Lebendiger Mittelpunkt ist neben dem Restaurant die SHUKA Bar. Hier werden in stilvollem japanischen Ambiente Drinks auf Sake-Basis ausgeschenkt.



Zusätzlich bietet das Hotel ab sofort die Möglichkeit für entspanntes Arbeiten im STUDIO 54. Frei nach dem Motto „Mein Studio ist dein Studio“ können Geschäftsreisende oder Freelancer einen komfortablen Arbeitsplatz mit kostenfreier Nutzung von W-Lan, Drucker, Scanner und Kopierer sowie den Zugang zur Küche mit Tee, Kaffee und Wasser mieten.



Die ersten Zimmer erstrahlen bereits in neuem Glanz. Bis Ende September werden auch die restlichen Zimmer sowie die öffentlichen Bereiche des 25hours Hotels The Trip modernisiert und mit allen 25hours Standards ausgestattet. Während des Umbaus bietet das IMA Pop Up in der Niddastraße 56 ein Best Of der Chez IMA Karte an.



25hours ist eine junge Hotelidee, die, von Persönlichkeiten und charmant-lockerem Service geprägt, zeitgemäße Antworten auf die Anforderungen eines urbanen, kosmopolitischen Reisenden sucht. Die Marke setzt auf Individualität, Authentizität und Persönlichkeit und gestaltet unter dem Motto "Kennst du eins, kennst du keins" jedes ihrer Hotels mit unterschiedlichen Designern und einzigartigem Stil. Die 25hours Hotel Company wurde 2005 von Stephan Gerhard, Ardi Goldman, Christoph Hoffmann und Kai Hollmann gegründet und betreibt heute 12 Hotels im deutschsprachigen Raum. In 2018 stehen weitere Eröffnungen an: 25hours Hotel Terminus Nord (Paris), 25hours Hotel Firenze und 25hours Hotel Dubai (2020). Seit 2016 arbeitet die 25hours Hotel Company in einer strategischen Allianz mit AccorHotels zusammen und verfolgt Hotelprojekte rund um den Globus.









