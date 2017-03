Zum Auftakt der Englischen Woche will der 1. FC Kaiserslautern nochmal all seine Kräfte gemeinsam mit den Fans bündeln und getreu dem Motto „Nur zusammen sind wir Lautern“ mit einer großen Rabatt-Aktion den Betze beben lassen. Beim Kauf eines Tickets gibt’s fürs zweite satte 50% Rabatt.



Zum traditionsreichen Duell gegen den Aufstiegsaspiranten Eintracht Braunschweig am Sonntag, 2. April 2017, um 13.30 Uhr, gibt es beim Kauf eines Tickets das zweite Ticket in der gleichen Kategorie zum halben Preis!



Das gilt natürlich auch für den Kauf von mehreren Karten. Wer beispielsweise drei Tickets kauft, kann drei weitere zum halben Preis ergattern. Auch Dauerkarteninhaber profitieren davon: Bei Vorlage einer aktuellen Dauerkarte gibt’s ebenso 50 Prozent Rabatt auf ein Ticket.



Packt Eure Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder ein und kommt auf den Betze! Erhältlich sind die Tickets per Telefon (0631 31 88 0), an den Tageskassen oder in den FCK-Fanshops. Kräfte bündeln, zamme nuff, 50% Rabatt abstauben und die Löwen aus Braunschweig bändigen – Nur zusammen sind wir Lautern!

