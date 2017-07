Neuer Onlineauftritt für den FCK

Am letzten Juli-Wochenende startet für den 1. FC Kaiserslautern die neue Zweitliga-Saison 2017/18. Passend zum Saisonstart präsentiert sich auch die FCK-Webseite unter www.fck.de seit Dienstag, 25. Juli 2017, in einem komplett neuen Design und verbindet dabei moderne Gestaltung mit einer hohen Benutzerfreundlichkeit, einfacher Navigation und damit einer schnellen und einfachen Informationsbereitstellung.



Seit Dienstagmittag erstrahlt die FCK-Homepage in neuem Glanz. Das komplett überarbeitete Design fällt dabei direkt ins Auge: Passend zum bereits beim neuen Heimtrikot oder beispielsweise auch den neuen Getränkebechern im Stadion umgesetzten Motto "Back to the Rot" dominieren auch auf der neuen Webseite noch stärker als bisher die Vereinsfarben Rot und Weiß. Aber nicht nur beim Design hat sich bei der Homepage vieles geändert, auch inhaltlich zeichnet sich die Seite durch eine verschlankte Struktur und infolgedessen einer deutlich verbesserten Usability aus.



"Auf der neuen FCK-Webseite findet man jetzt noch schneller und direkter die Informationen, die man braucht. Uns ist es wichtig, unser digitales Angebot immer weiter zu verbessern und den Weg, den wir in den letzten Monaten bereits mit der FCK-App und dem neuen Ticketshop eingeschlagen haben, konsequent weiterzugehen. Gleichzeitig bietet die Homepage durch ihr Design einen hohen Wiedererkennungswert für die Fans", begründet der FCK-Vorstandvorsitzende Thomas Gries den Relaunch, der mit Unterstützung von Sebastian Klammer Grafikdesign umgesetzt wurde.



Im Rahmen der Neugestaltung wurde bei der Homepage unter anderem darauf geachtet, die Social-Media-Kanäle der Roten Teufel prominent einzubinden und einen einheitlichen kommunikativen Auftritt zu gewährleisten. In Zukunft sind zudem noch zusätzliche Funktionen der Homepage in Planung. Auch aufgrund dieser geplanten Erweiterungen ist die neue Webseite ein wichtiger Baustein in der digitalen Entwicklung des 1. FC Kaiserslautern. Mit ihrer modernen Gestaltung ist die neue Seite perfekt auf die Bedürfnisse der Fans angepasst, bietet eine gute Responsivität für alle mobilen Endgeräte und trägt damit der großen Bedeutung des in der Branche verbreiteten "Mobile First"-Ansatzes und dem Nutzungsverhalten der FCK-Fans Rechnung.

1.FC Kaiserslautern e.V.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren