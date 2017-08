Spreequell sprudelt stärker bei Union

Am heutigen Freitag (4. August 2017) startet der 1. FC Union Berlin endlich auch vor heimischen Publikum in die Saison. In der Mannschaft gab es einige Veränderungen im Vergleich zur Vorsaison, das Trainerteam um Jens Keller ist jedoch gleich geblieben. Weiterhin ebenfalls mit an der Seitenlinie: Mineralwasser von Spreequell. Ob als Durstlöscher für die Profis auf dem Platz oder für die Gäste im Stadion - das Wasser der Spreequell Mineralbrunnen GmbH erfrischt auch künftig eiserne Kehlen.



Bereits seit der Saison 2016/17 ist das Unternehmen bei Union als Eiserner Sponsor aktiv und schaltet nun einen Gang höher: Seit 1. Juli 2017 sind die Berliner Getränkespezialisten Premium-Sponsor der Eisernen.



„Die Zusammenarbeit mit Union Berlin macht uns unheimlich viel Spaß, weil wir einen ähnlichen Spirit leben", begründet die Spreequell-Marketingmanagerin Susanne Liedtke das Engagement ihres Unternehmens bei Union. „Wir sind beide in der Stadt stark verwurzelt und freuen uns nun gemeinsam auf eine tolle neue Saison.“



"Spreequell gehört zu den bekanntesten Mineralwassermarken in Berlin und Brandenburg und bietet hochwertige Getränke an. Das passt perfekt zu uns und unserem Stadion und deshalb freuen wir uns sehr über den nächsten Schritt in unserer Zusammenarbeit", so Jörg Taubitz, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei Union.



Der vorerst für ein Jahr geschlossene Vertrag der Kategorie Premium-Sponsor beinhaltet neben dem Angebot für Mineralwasser im Stadion auch regionale sowie TV-relevante Werbung und ein Hospitality-Paket.



Über Spreequell Mineralbrunnen:



Die Spreequell Mineralbrunnen GmbH ist ein Tochterunternehmen der RhönSprudel Gruppe, die zu den führenden Unternehmen der Mineralbrunnenbranche in Deutschland gehört. Spreequell ist Marktführer für Mineralwasser in Berlin und Brandenburg und überzeugt durch höchste Qualität. Bei den Berlinern ist Spreequell als junge, frische Marke sehr bekannt und beliebt. Das Produktsortiment umfasst hochwertige Mineralwasser, Limonaden und Schorlen.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden sich unter www.spreequell.de.

