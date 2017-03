Spielrhytmus beibehalten: Union testet gegen Zehlendorf und Empor

Der 1. FC Union Berlin nutzt die 10-tägige Spielpause zwischen den Partien gegen St. Pauli und den 1. FC Nürnberg für ein Testspiel beim Oberligisten Hertha 03 Zehlendorf. Am Mittwoch, dem 15.03.2017 treten die Eisernen auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld (Onkel-Tom-Straße-40, 14169 Berlin) an, der Anpfiff erfolgt um 18:15 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beläuft sich auf 6 Euro (3 Euro für Kinder).



In einem zweiten Test treffen die Eisernen in der Länderspielpause knapp eine Woche später auf den Berlin-Ligisten SV Empor Berlin. Auch hier belaufen sich die Ticketpreise auf 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Der Anpfiff erfolgt am Donnerstag, dem 23.03.2017 um 19 Uhr auf dem Platz an der Cantianstraße 24, 10437 Berlin. Der Einlass erfolgt bereits ab 18 Uhr.

