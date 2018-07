Neuer Premium-Sponsor bei den Eisernen

Bereits seit 68 Jahren ist das Familienunternehmen Gerhard Borchert Baustoff-Fachhandel in Berlin und Brandenburg als versierter Partner für das Dachdeckerhandwerk und für private Bauherren bekannt. In der Rückrunde 2017/18 ist der mittelständische Fachbetrieb beim 1. FC Union Berlin als Eiserner Sponsor eingestiegen und wird dort zukünftig sein Engagement ausbauen.



In die neue Spielzeit der Rot-Weißen startet Borchert Baustoffhandel als Premium-Sponsor und wird jedes Heimspiel der Eisernen aus der unternehmenseigenen Loge auf der Balletagé im Stadion An der Alten Försterei verfolgen. Als regionaler Partner ist Borchert im Wohnzimmer der Eisernen zudem am Dach und am Spielfeldrand werblich vertreten.



„Wir sind sehr stolz, bereits nach dieser kurzen Zeit der bisherigen Zusammenarbeit gemeinsam einen weiteren Schritt machen zu können“, freut sich Thomas Stäpke, Geschäftsführer Finanzen und Marketing des 1. FC Union Berlin, über den Ausbau der bestehenden Partnerschaft. „Wir sind davon überzeugt, dass wir auch zukünftig gemeinsam unsere Ziele erreichen und voneinander profitieren können“, kommentiert Stäpke den Vertragsabschluss.



Torsten Borchert, Inhaber und Geschäftsführer der an sechs Standorten in Berlin und Brandenburg vertretenen Firma zu seinem Engagement: "Wir haben im Januar dieses Jahres in Köpenick eine neue Filiale eröffnet und schnell war uns klar, die Nähe zu unseren Kunden finden wir über deren Leidenschaft: Union!



Es freut uns sehr, in so kurzer Zeit ein Teil der Union-Familie geworden zu sein. Getreu unserem Leitspruch "Wir machen unsere Kunden zu Fans" werden wir unseren Teil dazu beitragen, dass wir eisern zusammenhalten und gemeinsam weiter wachsen", so Borchert.



Über Gerhard Borchert Baustoff-Fachhandel GmbH



Die Gerhard Borchert Baustoff-Fachhandel GmbH ist einer der führenden mittelständigen Fachhändler für den Bereich Dach und Fassade in Berlin und Brandenburg und bietet ein umfangreiches Dienstleistungspaket an. Weitere Informationen unter www.borchert-berlin.de.

