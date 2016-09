NEU: WMF LONO Tee- und Wasserkocher 2in1

Edles Design aus hochwertigem Cromargan®

SCHOTT Duran Glas – hitzebeständig, stabil, geschmacksneutral

und leicht zu reinigen

4 Temperaturstufen – 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C – für verschiedene

Teesorten wie grüner Tee, weißer Tee, Oolongtee

Individuell einstellbare Programmtaste für Brühtemperaturen von 60 °C bis 100 °C

Variable Brühzeiteinstellung von 0-15 Minuten

Abkochfunktion

LC-Display

Großes Fassungsvermögen zum Kochen von bis zu 1,7l Wasser oder bis zu 1,4l Tee

XXL-Teekorb aus Cromargan® für eine optimale Aromaentfaltung (Aroma-Mikro-Sieb)

Magnetische Teekorbhalterung

Warmhaltefunktion bis 40 Minuten

Herausnehmbarer, abwaschbarer Kalk-Wasserfilter

Inklusive Tee- und Wasserkocherdeckel

3.000 Watt Leistung

Eingefleischte Teetrinker wissen schon lange, welche die perfekte Temperatur zur optimalen Aromaentfaltung für ihren jeweiligen Tee ist, ob es sich nun um grünen, weißen oder auch Oolongtee handelt. Ab sofort können sie das Wasser in einem schicken Cromargan® Teebereiter aus hochwertigem, hitzebeständigem SCHOTT Duran Glas auf die passende Temperatur bringen und darin bis zu 1,4 Liter Tee zubereiten.Der 3.000 Watt leistungsstarke WMF LONO Tee- und Wasserkocher 2in1 ist variabel temperierbar. Je nach Teesorte wird eine der Voreinstellungen von 70 °C, 80 °C, 90 °C oder 100 °C oder über eine zusätzliche Programmtaste eine individuelle Temperatur zwischen 60 °C und 100 °C gewählt. Ausschlaggebend bei der Teezubereitung ist aber auch die Brüh- beziehungsweise Ziehzeit – diese ist von 0 bis 15 Minuten einstellbar. Temperatur und Zeit steuern Sie über ein intuitiv bedienbares LC-Display. Der WMF LONO Tee- und Wasserkocher 2in1 bietet zudem eine Abkochfunktion: In diesem Fall wird das Wasser erst abgekocht und kühlt danach wieder auf die gewünschte Temperatur ab. Das Gerät signalisiert, wenn die entsprechende Temperatur erreicht ist.Der Teebereiter kann gleichzeitig als Wasserkocher genutzt werden, dabei ist die Abkochfunktion bestens für die Zubereitung von Kindernahrung geeignet oder wann immer abgekochtes, also keimfreies Wasser benötigt wird. Zum reinen Wasserkochen kann das komplette Volumen der großen Glaskanne von 1,7 Litern voll ausgeschöpft werden. Ein zusätzlicher Wasserkocherdeckel ist inklusive.Der neue WMF LONO Tee- und Wasserkocher 2in1 ist ein innovativer Teebereiter. Der große XXL-Teekorb mit WMF Aroma-Mikro-Sieb aus Cromargan® wird in den Deckel eingesetzt und sorgt für die optimale Aromaentfaltung der Teeblätter. Ein spezieller Teedeckel mit magnetischer Halterung fixiert den XXL-Teekorb nach Ablauf der Zeit ganz einfach am Deckel und beendet damit den Ziehvorgang.Tee oder Wasser können nach der Zubereitung noch für bis zu 40 Minuten auf der gewünschten Temperatur warm gehalten werden.Der neue WMF LONO Tee- und Wasserkocher 2in1 zeichnet sich durch seine klaren Formen und hochwertiges Cromargan® aus. Mit der WMF typischen Designsprache ist auch er Bestandteil des My WMF Cromargan® Küchensets und lässt sich individuell mit zahlreichen Produkten kombinieren. Das My WMF Cromargan® Küchenset umfasst derzeit mehr als 35 Geräte – von Kaffeepadmaschinen, Frühstückssets, Food Preparation, Raclette bis Elektrogrills – und jeder kann aus diesem Sortiment ein auf seine ganz persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes Küchenset zusammenstellen. Die große Sortimentstiefe und -breite deckt vielfältigste Kundenwünsche ab und das eigene My WMF Cromargan® Küchenset lässt sich je nach Lebenssituation jederzeit perfekt anpassen und ergänzen.Der WMF LONO Tee- und Wasserkocher 2in1 ist zu einem UVP* von 149,99 Euro ab Oktober 2016 im Handel erhältlich.* Unverbindliche Preisempfehlung der WMF consumer electric GmbHDen WMF LONO Tee- und Wasserkocher 2in1 erhalten Sie ab Oktober 2016 im Fach- und Einzelhandel.*Unverbindliche Preisempfehlung der WMF consumer electric GmbH