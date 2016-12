Diabetes-Therapie: Großer Marktüberblick zu Insulinpens und -pumpen

Wer seinen Diabetes mit Insulin behandelt, braucht entweder eine herkömmliche Spritze - oder einen modernen Insulinpen oder eine Insulinpumpe? Doch womit spritzen und messen? Zur Beantwortung dieser Frage bietet das Diabetes-Journal in seiner Dezember-Ausgabe eine umfangreiche Übersicht. Alle wichtigen Merkmale der betrachteten Geräte und Systeme werden aufgeführt, damit sich jeder selbst ein Bild machen kann und die für ihn am besten geeigneten Produkte finden kann.



CGM-Systeme zum Glukosemessen im Gewebe



In einer weiteren Übersicht stellt das Diabetes-Journal Systeme zum kontinuierlichen Glukosemonitoring (CGM) oder Flash-Glukose-Monitoring (FGM) vor. Die Kosten für diese den Gewebezucker messenden Systeme können inzwischen unter bestimmten Voraussetzungen sogar von den Krankenkassen erstattet werden. Auch hier werden alle wichtigen Fakten und die Besonderheiten der verschiedenen Systeme dem Vergleich unterzogen.

Im Kirchheim-Verlag erscheint seit über 60 Jahren das "Diabetes-Journal" - die Zeitschrift für alle Menschen mit Diabetes. Es berichtet monatlich über alle Neuerungen in Medizin und Gesundheitspolitik und berät die Leser bei Fragen rund um den Diabetes. Das Diabetes-Journal erscheint in einer Auflage von 75.000 Exemplaren.

