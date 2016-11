TÜV SÜD-Labor erhält CCC-Akkreditierung für Elektro-Werkzeuge

Die Akkreditierung umfasst 16 Produktkategorien und somit alle geläufigen Elektro-Werkzeuge wie Kreis- und Stichsägen, Bohrmaschinen, Akku-Schrauber, Schleifmaschinen sowie Gartengeräte. Das TÜV SÜD Product Service Labor in Wuxi ist somit befugt, Produkte sowohl hinsichtlich Sicherheit als auch Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) zu prüfen.Die so genannten CCC-Zertifizierungen für den Zugang zum chinesischen Markt erweisen sich häufig als zeit- und kostenaufwändig. Zudem sind bisweilen weitere Produktanforderungen gemäß den nationalen GB-Standards erforderlich. TÜV SÜD bietet Kunden, die eine CCC-Zertifizierung anstreben, umfassende Dienstleistungen aus einer Hand an, um das Zertifizierverfahren möglichst kosten- und zeit-effizient zu vollziehen: Neben den technischen Prüfungen helfen die Kollegen auch bei der Zusammenstellung der benötigten Unterlagen und begleiten das Antragsverfahren. Die Experten von TÜV SÜD unterstützen Kunden bei zahlreichen Produkten im CCC-Verfahren. Am häufigsten nachgefragt werden Haushaltsgeräte, Leuchten und Lampen, Spielwaren und Automotive-Komponenten.Um die steigende Nachfrage bewältigen zu können, hat TÜV SÜD sein weltweites Netzwerk an Niederlassungen, Laboren und Prüfeinrichtungen kontinuierlich ausgebaut. Insgesamt betreibt TÜV SÜD inzwischen weltweit knapp 200 Labore für Produktprüfungen und ist an mehr als 54 Standorten in 19 Ländern weltweit vertreten.Weitere Informationen unter www.tuev-sued.de/gma oder hier: http://www.tuv-sud.cn/cn-en/activity/product-certification/china-ccc-cqc-approval