Ostseebad Kühlungsborn - abwechslungsreiches Programm zum Jahreswechsel

Auch in diesem Jahr bietet das Ostseebad ein mehrtägiges unterhaltsames Programm, bei dem sich Einheimische und Gäste auf das neue Jahr einstimmen können. Sowohl in Kühlungsborn Ost als auch in Kühlungsborn West wird es für Jung und Alt ein breites Programm geben, das jedermann begeistert. Auf dem Baltic-Platz steht vom 29. Dezember bis 1. Januar ein beheiztes Festzelt, indem Kinder und Familien ein tolles Animationsprogramm erwartet. Gleichzeitig können sich die Sportlichen beim Biathlon schießen versuchen und dabei tolle Preise gewinnen, wie ein Wochenende in der touristischen Partnerstadt Garmisch-Partenkirchen für zwei Personen oder Gutscheine für Restaurants und Läden im Ostseebad.



Wer Weihnachten mit zu viel Braten und Schokolade etwas über die Stränge geschlagen hat, kann sich auf Emmi und Willnowksi freuen, denn hier werden die Lachmuskeln stark zum Einsatz kommen. Am 29. und 30.12. jeweils um 17 Uhr führen sie Ihr neues Programm „Tour 17“ im Festzelt vor. Ein kleiner Tipp: Wer das auf keinen Fall verpassen möchte, sollte sich die Karten im Vorverkauf sichern.



Parallel geht es auch wieder mit viel Musik und Tanz auf das neue Jahr zu – ob Live-Musik oder mit DJ, es gibt während der Tage um den Jahreswechsel eine große Auswahl an musikalischen Darbietungen. Auf dem Seebrückenvorplatz startet am Silvesterabend ab 20 Uhr die traditionelle Silvester-Open-Air-Party mit der Band Skyline. Hier erwartet die Gäste eine musische Zeitreise durch die letzten fünf Jahrzehnte der Rock & Pop Geschichte. Auch bei vielen anderen Unternehmen wird mit Silvesterpartys dem Ende des Jahres entgegengefiebert. Pünktlich zum Jahreswechsel um 00:10 Uhr findet das große Höhenfeuerwerk an der Seebrücke statt, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Dieses Highlight sollte auf keinen Fall verpasst werden. Zur Sicherheit der Gäste ist in diesem Jahr das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf dem gesamten Seebrücken Vorplatz verboten!



Genauso spektakulär, wie das Jahr 2016 verabschiedet wurde, wird das Jahr 2017 willkommen geheißen. Und zwar um 14 Uhr mit dem alljährlichen Kühlungsborner Neujahrsanbaden an der Seebrücke, das schon längst für Einheimische und Gäste zur Tradition geworden ist. Ausgestattet mit historischen Badeanzügen stürzen sich die mutigen Freiwilligen in die eisige Ostsee. Entsprechende Umkleidemöglichkeiten stehen bereit. Mutige können sich von 12:30 Uhr bis 14 Uhr auf dem Seebrückenvorplatz anmelden. Die Badeanzüge stellt die Touristik-Service Kühlungsborn wie jedes Jahr (nach Verfügbarkeit) bei der Anmeldung vor Ort bereit. Übertreffen wir 2017 den Teilnehmerrekord vom letzten Jahr mit über 400 Anbadern!?



Die ausführlichen Programminhalte für die Silvesterveranstaltungen können dem aktuellen Veranstaltungsplan sowie den Werbeflyern entnommen werden.



Programm im Überblick



Kühlungsborn West:



Donnerstag, 29. Dezember 2016

11:00 Uhr Biathlonschießen für Jedermann | Im beheizten Festzelt auf dem Baltic Platz.**

16:00 Uhr Best Wishes | Klavierkonzert "Zwischen den Jahren" in der Kunsthalle.*

17:00 Uhr Disco auf dem Eis | Mit DJ Carsten im Konzertgarten West.

17:00 Uhr Emmi und Willnowski | Mit ihrem neuen Programm "Tour 17". VVK: 15,00 €, AK: 20,00 €. Im beheizten Festzelt auf dem Baltic Platz.

19:30 Uhr Impression | Die regionale Partyband bietet ein musikalisches Spektrum, welches sich von aktuellen Pop- und Rock- Hits über Oldies, Funk und Soul bis zum deutschen Schlager erstreckt. Im beheizten Festzelt auf dem Baltic Platz.

20:30 Uhr Pass over Blues | Live-Musik in Bülow's GartenLounge, Hotel "Polar-Stern".*



Freitag, 30. Dezember 2016

11:00 Uhr Biathlonschießen für Jedermann | Im beheizten Festzelt auf dem Baltic Platz.**

13:00 Uhr Glühweinfahrt mit dem Bäder-Express | Zum Bastorfer Leuchtturm.*

14:00 Uhr Glühweinfahrt mit dem Bäder-Express | Zum Bastorfer Leuchtturm.*

16:00 Uhr Rossini Strings | Erleben Sie das Rostocker Kammerquartett in der Kunsthalle.*

17:00 Uhr Emmi und Willnowski | Mit ihrem neuen Programm "Tour 17". VVK: 15,00 €, AK: 20,00 €. Im beheizten Festzelt auf dem Baltic Platz.

20:00 Uhr Claudius Voelker | Live-Musik in der Upstalsboom Hotelresidenz & SPA.*

20:00 Uhr Zig Zag | Zwei verrückte Jungs aus Berlin stimmen Sie für die große Silvesterparty am Samstag ein. Mit Musik von Reggae bis Rock und jeder Menge Witz! Im beheizten Festzelt auf dem Baltic Platz.

21:00 Uhr NORA&LEO | Live-Musik in Bülow's GartenLounge, Hotel "Polar-Stern".*



Samstag, 31. Dezember 2016

11:00 Uhr Biathlonschießen für Jedermann | Im beheizten Festzelt auf dem Baltic Platz.**

12:30 Uhr Glühweinfahrt mit dem Bäder-Express | Zum Bastorfer Leuchtturm.*

13:30 Uhr Glühweinfahrt mit dem Bäder-Express | Zum Bastorfer Leuchtturm.*

16:00 Uhr Kindersilvester | Die kleinen Gäste erwartet eine Zaubershow und jede Menge Spass mit DJ Carsten. Als Höhepunkt gibt es um 18:00 Uhr das große Kinder-Feuerwerk auf dem Baltic Platz.

18:00 Uhr Kinderfeuerwerk | Silvester für die jungen Gäste auf dem Baltic Platz.

19:30 Uhr Siegerehrung Biathlonschießen | Siegerehrung für die 10 besten Teilnehmer der letzten 3 Tage. Im beheizten Festzelt auf dem Baltic Platz.

20:00 Uhr The Clogs | Rockige Silvesterparty mit The Clogs! Anschließend sorgt DJ Andreas für ausgelassene Stimmung. Im beheizten Festzelt auf dem Baltic Platz.



Sonntag, 1. Januar 2017

12:00 Uhr Grüße in den Himmel | Mit vielen bunten Luftballons gehen Ihre Wünsche für das neue Jahr gen Himmel. Auf dem Baltic Platz.

15:00 Uhr Lagerfeuer | Lagerfeuerromantik mit Georg Wegner und seiner Gitarre am Festzelt auf dem Baltic Platz.

16:00 Uhr Neujahrskonzert | Mit Boogie Woogie Frank Muschalle in der Kunsthalle.*



Kühlungsborn OST:



Donnerstag, 29. Dezember 2016

10:00 Uhr Kreativkurs Nass-Filzen | Im Haus Rolle, Ostseeallee 18.*

10:00 Uhr Töpferkurs | Im Haus des Gastes, Ostseeallee 19.*

14:00 Uhr Kreativkurs Seidenmalerei | Im Haus Rolle, Ostseeallee 18.*

19:00 Uhr Happy Thursday | Live-Musik mit Mr. Fricks in Tillmann Hahn's Gasthaus, Ostseeallee 2.*

19:00 Uhr Nordland Band | Das Duo aus Kühlungsborn unterhält Sie mit Oldies, Schlager und Evergreens. Auf dem Seebrückenvorplatz.

19:30 Uhr Vortrag "Unter den Ostseewellen" | Mit Volker Häußler in der Heimatstube Haus Rolle, Ostseeallee 18.*

21:00 Uhr Die Guten | Live-Musik im VIELMEER, Am Yachthafen.*



Freitag, 30. Dezember 2016

10:00 Uhr Kreativkurs Steine bemalen | Im Haus Rolle, Ostseeallee 18.*

19:00 Uhr Musik Videoshow mit DJ Carsten | Tanzen Sie zu den besten Hit's der 80er Jahre auf dem Seebrückenvorplatz.

20:00 Uhr Janie B. Good | Live-Musik im Ostsee Brauhaus.*

21:30 Uhr The Clogs | Acoustic Glamrock Show im VIELMEER, Am Yachthafen.*



Samstag, 31. Dezember 2016

10:30 Uhr Kühlungsborner Stadtführung | Treffpunkt im Haus des Gastes, Ostseeallee 19.*

18:00 Uhr Silvester im GLEIS 2 | Im Mollirestaurant, im Bahnhofsgebäude Ost, Karl Risch Str. 12.*

19:00 Uhr Großes Gala-Buffet zu Silvester | In Tillmann Hahn's Gasthaus, Ostseeallee 2.*

19:30 Uhr Silvesterparty mit Skyline | Feiern Sie mit dieser außergewöhnlichen Liveband in das neue Jahr, mit den besten Hits der letzten 5 Jahrzehnte der Rock- & Pop- Geschichte. Auf dem Seebrückenvorplatz.

21:00 Uhr Georg Wegner Band | Rock- und Bluessongs aus eigener Feder. Im Konzertgarten Ost.

21:00 Uhr VIELMEER Silversterparty | Mit ZIG ZAG aus Berlin im VIELMEER, Am Yachthafen.



Sonntag, 1. Januar 2017

00:10 Uhr Höhenfeuerwerk | Zum Start in das neue Jahr. Auf dem Seebrückenvorplatz.

11:00 Uhr Kühlungsborner Stadtführung | Treffpunkt im Haus des Gastes, Ostseeallee 19.*

12:00 Uhr Aufgewacht Kühlungsborn | DJ Carsten heizt zum Neujahrsanbaden ein! Auf dem Seebrückenvorplatz.

14:00 Uhr Neujahrsanbaden | In traditionellen Badeanzügen. Anmeldung 12:30 bis 13:45 Uhr. An der Seebrücke.



* Bitte beachten Sie, dass diese Veranstaltung mglw. einer Voranmeldung bedarf und kostenpflichtig ist.

Bitte informieren Sie sich im aktuellen Veranstaltungsplan oder direkt beim Veranstalter.

** Die Anmeldegebühr pro Biathlon schießen beträgt 2,00 €.

