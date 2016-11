Gesundheitsaktion zur 17. Firmenkontaktmesse TH CONNECT am 3. November 2016 vermittelt Wissenswertes rund um das elementare Thema "Trinken"

Körperfettanalyse, um Anzeichen von Übergewicht zu begegnen,

Muskeltonusmessung zur Feststellung von Verspannungen.

Die Technische Hochschule Wildau veranstaltet am Donnerstag, dem 3. November 2016, von 10 bis 16 Uhr wieder ihre traditionelle. Im Rahmenprogramm können Hochschulangehörige, Aussteller und Gäste in der Halle 10erfahren.Dieist Teil des Projektes „“, mit dem die TH Wildau und die Techniker Krankenkasse (TK) die Vision von einer gesundheitsbewussten Hochschule nachhaltig im Alltag von Studium, Lehre, Forschung und Organisation verankern wollen. Ernährungsexperten werden leckere Smoothies anbieten und auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe in Getränken aufmerksam machen, insbesondere auf Zucker und Spurenelemente. Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gäste können bei einem Quiz ihr Wissen testen und kleine Preise gewinnen.Ziel deses „Hochschule in Hochform“ ist es, an der TH Wildau eine ganzheitliche Gesundheitskultur auf allen Ebenen zu entwickeln, Gesundheitskompetenzen zu vermittelt und Studierende bzw. Absolventinnen und Absolventen als Botschafter für Gesundheit an ihrem zukünftigen Arbeitsplatz in Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zu gewinnen.Das Jahresprogramm 2016 umfasst noch weitere thematische Gesundheitstage:Individuelle und Gruppenberatungen zu allen Fragen rund um Gesundheit und gesundheitsbewusstes Verhalten durch Experten der TK und eine Präventionsärztin runden das Angebot ab. Zudem sind studentische Gesundheitsbotschafter auf dem Campus unterwegs, um über die Anliegen und Zielen des Gemeinschaftsprojektes sowie über gesundheitsrelevante Themen, Veranstaltungen und Maßnahmen zu informieren.