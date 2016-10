​23. Wintersemester des Seniorenseminars an der TH Wildau startet am 7. Oktober 2016 mit einem Vortrag zur Zukunft Europas

„Auf den Spuren der Franklin-Expedition in der Nord-West-Passage“ (14. Oktober)

„125 Jahre erster Menschenflug durch Otto Lilienthal“ (4. November)

„Das Gebäude des Bundesrates (ehem. Preußisches Herrenhaus) – Porzellan und Politik. Eine Zeitreise durch 282 Jahre“ (11. November)

„Gott denken – für einen Naturwissenschaftler denkbar? Eine Annäherung von naturwissenschaftlicher und mathematischer Seite“ (18. November).

Am Freitag, dem 7. Oktober 2016, startet um 15 Uhr im Audimax (Hörsaalzentrum Halle 17) dasin sein 23. Wintersemester.Mitglied des Europäischen Parlaments, wird einen Vortrag zum Themahalten.Bis zum 27. Januar 2017 wird sich das Wintersemester des Seniorenseminars mit insgesamt elf Themen aus den Bereichen Gesellschaft, Philosophie, Religion, Natur- und Ingenieurwissenschaften, Biologie und Architektur befassten. Als ehrenamtliche Dozenten konnten Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie weitere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gewonnen werden.Die nächsten Themen sind:Das Seniorenseminar wendet sich vornehmlich an Personen, die aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden sind oder sich im Übergang in die nachberufliche Lebensphase befinden. Es bietet aber auch allen anderen Bürgern die Möglichkeit der Teilnahme. Ziel ist es, ihnen neue Interessens- und Erfahrungsbereiche zu erschließen, geistige Fähigkeiten zu trainieren, die Allgemeinbildung zu erweitern sowie neue Formen der sozialen Kommunikation zu finden.Für das Seniorenseminar bestehen weder Teilnahme- und Einschreibeverpflichtungen noch besonderen Zugangsvoraussetzungen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltungen – außer der Eröffnungsvorlesung – finden jeweils freitags ab 15.00 Uhr im Hörsaal A001 der Halle 14 statt.