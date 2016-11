Festlich eingedeckter Veranstaltungsraum mit Stuhlhussen entsprechend der Teilnehmerzahl

Bühne und Tanzfläche in der gewünschten Größe

Aperitif nach Wahl: klassisch mit Champagner, weihnachtlich mit Feuerzangenbowle oder Cocktailempfang mit Champagnercocktail und alkoholfreiem Cocktail

Wahlweise 3-Gang-Menü oder Buffet

Hauswein (rot und weiß), Bier, alle Softgetränke, Kaffeespezialitäten, wahlweise Kaffeebar (Kaffee mit verschiedenen Geschmacksrichtungen) oder Glühweinbar mit vier Sorten Glühwein

Direkt am grünen Hoppenlau-Park und nahe des Hauptbahnhofes begrüßt Sie das herzliche Team vom Maritim Hotel Stuttgart.In den 2016 frisch renovierten Hotelzimmern schlafen Sie im neuen und geschmackvollen Design komfortabel und bequem. Kostenfreies WLAN und ein moderner Flachbild-TV tragen zum Wohlfühlen bei. Im trendigen Badezimmer mit Regendusche und farbenfrohen Lichterspiel stellen Sie per Knopfdruck die richtige Temperatur für eine genussvolle Dusche ein.Die unvergleichliche Alte Stuttgarter Reithalle und die direkte Anbindung an das Kongresszentrum Liederhalle mit seinen modernen Konferenzräumen machen unser Hotel zu Ihrem hochwertigen Treffpunkt für Tagungen und Feiern jeglicher Art.Gültig vom 01.11.2016 – 22.12.2016127,00 €Die Pauschalen gelten von 19 bis 24 Uhr. Jede weitere Stunde wird wahlweise mit 8 € pro Person und Stunde oder nach tatsächlichem Verbrauch berechnet. Bei Veranstaltungen bis 150 Personen empfehlen wir Ihnen den Saal Maritim und ab 150 Personen die Alte Stuttgarter Reithalle.Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 10 Personen. Das Special ist auf Anfrage und Verfügbarkeit buchbar.Quelle: http://pregas.de/allgemein/item/weihnachtsfeier-exklusiv-vom-maritim-hotel-stuttgart/ Maritim Hotel StuttgartHerr Thomas CremerSeidenstraße 3470174 StuttgartTel.: 0711-9421126E-Mail: meeting.stu@maritim.de