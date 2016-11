Bereitstellung eines geeigneten Veranstaltungsraumes mit Parkblick entsprechend der Teilnehmerzahl

Weihnachtliche Dekoration des Festraums mit geschmücktem Weihnachtsbaum

Heißer Winterpunsch oder Maritim Sekt zur Begrüßung

Weihnachtliches Festbuffet oder Festmenü nach Wahl des Küchenchefs

3-stündige Getränkepauschale inklusive Hauswein, Bier, Softgetränke, Kaffee und Tee

Malerisch eingebettet in Europas größten Kurpark begrüßt Sie das charmante Team im Maritim Hotel Bad Wildungen.Inmitten herrlicher Natur erholen Sie sich in Ihrem gemütlichen Hotelzimmer in ruhiger Atmosphäre. Finnische Sauna, Römisches Dampfbad und Schwimmbad mit großer Liegewiese tragen ebenso zu Ihrem entspannten Kurzurlaub bei wie die Gourmet-Freuden im Restaurant Maritim und im Café und Restaurant Classic.Lassen Sie sich von unseren festlichen Räumlichkeiten inspirieren! Geburtstag, Hochzeit und Feier mit Freunden oder Kollegen– in den glanzvollen Sälen kümmert sich unser erstklassiges Serviceteam um Ihr Leib und Wohl. Aber auch Ihre Tagung und Ihr Seminar sind bei uns bestens aufgehoben.Nehmen Sie sich eine erholsame Auszeit in unserem Maritim Hotel Bad Wildungen.Gültig vom 25.11.2016 – 22.12.201653,00 €Sie möchten ausgelassen feiern und nicht mehr fahren? Sehr gern bieten wir Ihnen bei Buchung Ihrer Weihnachtsfeier in unserem Haus ein attraktives Übernachtungsangebot inklusive Frühstück an.Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 10 Personen. Das Special ist auf Anfrage und Verfügbarkeit buchbar.Quelle: http://pregas.de/allgemein/item/weihnachts-all-inclusive-arrangement-2016-vom-maritim-hotel-bad-wildungen/ Maritim Hotel Bad WildungenFrau Melanie MiszczenkoDr.-Marc-Straße 434537 Bad WildungenTel.: 05621-799695E-Mail: meeting.wil@maritim.de