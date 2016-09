Ausgefallene Bars für einzigartige Stunden in den Häusern der Selektion Deutscher Luxushotels

Die Bar eines Luxushotels ist immer ein ganz außergewöhnlicher Ort. Ob es der Absacker nach einem anstrengenden Tag oder der Digestif nach einem exzellenten Dinner ist, ob ein Erfolg gefeiert oder eine Niederlage verarbeitet werden soll – hier wird Geschichte geschrieben, Leben werden gerettet und Schicksale bestimmt. Die Bars der Häuser der Selektion Deutscher Luxushotels geben auf ihre individuelle Art und Weise den entsprechenden Rahmen für Ereignisse jeder Art.Ganz mondän präsentiert sich die Bar31 im Münchner Mandarin Oriental. Nach grundlegender Renovierung eröffnete im Februar der völlig neu gestaltete Szenetreffpunkt mit elegantem Interieur in dunklen Blau-, Grün- und Bronzetönen. Hier werden abends asiatisch-inspirierte, internationale und klassische Cocktails serviert. Sie passen auch hervorragend zu den innovativen Snacks und den exklusiven Gerichten aus dem ebenfalls neuen Restaurant Matsuhisa, die auf Wunsch schon mittags serviert werden. Die Bar31 bietet untertags ein gemütliches, entspanntes Ambiente und verwandelt sich ab 18 Uhr in einen der angesagtesten Hotspots von München.Völlig anders dagegen die Piano Bar im Excelsior Hotel Ernst in Köln: Sie spiegelt in ihrer Ausstattung das stilvolle Ambiente des Traditionshauses mit langjähriger Geschichte direkt gegenüber dem Kölner Dom. Dunkle Mahagonitäfelungen und schwere Lederfauteuiles laden zu entspannten Stunden fernab des Großstadtrummels ein. Tagsüber werden hier Kaffee- und Teespezialitäten sowie hausgemachte Patisserie wie die Macarons von Pierre Hermé angeboten. Abends mixen der neue Barchef Matthias Allgaier und sein Team bei Pianomusik klassische, aber auch selbst kreierte Cocktails. Das Speisenangebot reicht von kleinen Snacks bis hin zu vollständigen Hauptgerichten und kann bis nach Mitternacht bestellt werden.Im The Ritz-Carlton, Berlin findet sich die erste Bar für alle Sinne, denn hier kreiert Arnd Heissen, ‚Mixologe des Jahres 2014‘, mit ausdrucksvollen Aromen, feinen Ingredienzen und kostbaren Essenzen ganz besondere Cocktails. In der Bar ‚Fragrances‘ entwirft der Barchef mit seinem besonderen Talent ausgefallene Drinks frei nach unterschiedlichen Parfums. Dazu gehören Düfte namhafter Marken wie Giorgio Armani, Bulgari oder Guerlain.Jeder Barchef verleiht mit seiner individuellen Handschrift ‚seinem Haus‘ ein unverwechselbares Profil, doch ist es in der Selektion Deutscher Luxushotels auch durchaus üblich, dass die Mitarbeiter in anderen Häusern des Verbundes aus acht deutschen und einem österreichischen Grandhotel bei Bedarf aushelfen. Solche ‚Gastschichten‘ werden zum Beispiel während der ITB in Berlin oder bei anderen kulinarischen Veranstaltungen geschoben, so dass die Abende in der betreffenden Bar zu ganz besonderen Events werden – und dies nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Barmanager, die mal ein ganz anders Publikum und eine andere Atmosphäre erleben.Diese ungewöhnliche Gastarbeit in einem anderen Haus der Selektion Deutscher Luxushotels zeigt eindrucksvoll, dass der Verbund aus acht deutschen und einem österreichischen Grand Hotel nicht nur hinsichtlich Marketing und Human Resources eng zusammen arbeitet. Auch in anderen Bereichen ergänzen sich die hohen Potentiale der einzelnen Luxushotels zu einem unvergesslichen Ereignis.Die Selektion Deutscher Luxushotels ist der Zusammenschluss acht deutscher und eines österreichischen Luxushotels, die unter dem Leitsatz „Kunst der Gastlichkeit prägen und pflegen“ mit höchster Servicequalität und einer maßgeschneiderten Angebotspalette dem weltweiten Trend der anonymen Beherbergung entgegen treten. Die gelebte Synthese zwischen Tradition und Moderne in allen Selektionshäusern gewährt höchste Zufriedenheit für Gäste aller Generationen. Jedes der neun Mitgliedshäuser genießt internationales Renommee; alle sind dafür bekannt dafür, einzigartigen Service in erlesenstem Ambiente zu offerieren. Der Zusammenschluss, der das Bild der deutschen Top-Hotellerie im Ausland in den letzten Jahren entscheidend prägte, wurde 1987 mit ursprünglich drei Mitgliedern gegründet und arbeitet unter anderem in Fragen des Marketings, der Kundenbindung und der Ausbildung eng zusammen.Mitgliedhotels sind das Grand Hotel Heiligendamm, das Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, das Ritz Carlton Berlin, der Breidenbacher Hof in Düsseldorf, das Hotel Excelsior Ernst in Köln, der Nassauer Hof in Wiesbaden, das Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden, das Mandarin Oriental Munich sowie das Hotel Schloss Fuschl in Salzburg. Darüber hinaus gehören Mercedes-Benz und Pro Sky als Kooperationspartner zum Verbund.Quelle:Pressekontakt:Rita DittmerProjektleitungPodbielskiallee 214195 BerlinTel/Fax: +49 30 841 86 585