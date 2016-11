Singlereisen.de: Weihnachten in Rom für Singles – Die Magie der italienischen Hauptstadt hautnah erleben!

Die Singlereise über Weihnachten nach Rom ist gefüllt mit vielen fantastischen Sehenswürdigkeiten der italienischen Hauptstadt. Gemeinsam mit anderen, die auch allein reisen, erkundet die kleine Gruppe mit ihrer Reisebegleitung die ewige Stadt. Die Liste der Sehenswürdigkeiten in Rom ist lang und kann sich sehen lassen: die Hügel des Palatin – hier liegt die älteste Siedlungsstätte Roms, die Kaiserforen mit Forum Romanum und dem Cäsargrab, das Kolosseum - einst Schauplatz der spannenden Gladiatorenkämpfe, die vatikanischen Museen, der Petersdom, die Sixtinische Kapelle und noch viel mehr. Rom ist unermesslich reich an Historie und von einer magischen Anziehungskraft.Weihnachten in Rom verbringenIn wenigen Tagen entdeckt man bedeutende Sehenswürdigkeiten und kann in einer geselligen Gruppe viel erleben. Doch neben der Geschichte der Stadt verzaubert Rom auch mit seinem Flair und La Dolce Vita. Beliebte Treffpunkte sind die Fontana di Trevii oder die Spanische Treppe und das nicht nur bei den Touristen, sondern auch bei den Einheimischen. Gemütlich durch die zahlreichen Gassen bummeln, um dann im Mekka für Kaffeeliebhaber in einer Bar einen Caffé traditionell zu trinken – so schön entspannt kann Weihnachten sein! Gemeinsam verbringt man mit anderen Singles einen entspannten und fröhlichen Weihnachtsabend bei einem leckeren Weihnachts-Menü in einem typischen römischen Lokal. Vivere la vita!Flug ab/bis Frankfurt/Main nach Rom, Sammeltransfer & Reiseleiter bei Ankunft5 Nächte, Frühstück, Einzelzimmer, 3-Sterne Hotel, deutschsprachige Reiseleitung1 Abendessen am 1. Tag mit Reiseleitung in einer TrattoriaHalbtagesausflug im Reisebus: Vatikanische Museen, deutschsprachige Reiseleitung, inkl. Eintrittsgebühren und Vorreservierung der KopfhörerHalbtagesausflug: Antikes Rom zu Fuß, Kolosseum, Forum Romanum & PalatinGemeinsamer Weihnachtsabend mit Weihnachts-Menü in einer Trattoria u.v.m.Preis: € 1.129,- pro PersonTermin: 21.12. bis 26.12. 2016Singles und Alleinreisende finden auf der Homepage des Reiseveranstalters Singlereisen.de ein umfangreiches Angebot: vom Winterurlaub bis hin zu Abenteuer- & Erlebnisreisen