Unschlagbare DVD-Schnäppchen bei NORMA! 4-Filme-Collections für nur 4,99€!

Seit Montag 5.Dezember läuft bei NORMA eine unschlagbar günstige Preis-Aktion mit vielen DVDs. Hierbei werden Spielfilm-Collections inkl. 3 und 4 Filmen für nur € 4,99 angeboten. Ein Spitzen-Angebot zu absoluten Schnäppchen-Preisen - so lange der Vorrat reicht!



Die NORMA DVD-Collection-Aktion beinhaltet insg. 19 verschiedene Collections.

Einige Beispiele:



American Western Collection 4er-Box (FSK 16)

- Der Todesritt

- Die Jesse James Gang

- Hard Bounty

- Pfad der Gewalt



Die schönsten Pferdefilme 3er-Box (FSK 6)

- Jet - Der schwarze Hengst

- Ein Pferd für Danny

- Das verwunschene Pony



Die schönsten Hundefilme 4er-Box (FSK 12)

- Magic Puppy

- Cooper - Der Hundeengel

- Vier Pfoten auf der Flucht

- Vier treue Pfoten



DIE RÜHRENDSTEN FILME ZU WEIHNACHTEN 4er-Box (FSK 6)

- Die Nacht vor Weihnachten (Christmas Carol)

- Ein Engel für Eve

- Der Kleine Lord 2 - Die Entführung

- Hallo, ich bin der Weihnachtsmann



Alle teilnehmende 19 Boxen/Collections:



1 AMERICAN WESTERN COLLECTION (FSK 16)

2 GROSSE WESTERN CLASSIC BOX (FSK 12)

3 JACK LONDON ABENTEUER COLLECTION (FSK 12)

4 KINO KLASSIKER BOX (FSK 6)

5 DIE SCHÖNSTEN HUNDEFILME (FSK 12)

6 DIE SCHÖNSTEN PFERDEFILME (FSK 6)

7 PFERDEABENTEUER COLLECTION (FSK 12)

8 LEGENDEN DER RENNBAHN (FSK 12)

9 DIE SCHÖNESTEN TIERFILME (FSK 6)

10 BIBELVERFILMUNG BOX (FSK 16)

11 FEEN UND ELFENPARADIES (FSK 12)

12 UNSERE LASSIE COLLECTION (FSK 6)

13 JULES VERNE COLLECTION (FSK 16 )

14 MAJESTÄTISCHE NATUR (Info Programm)

15 ES KOMMT NOCH DICKER (FSK 12)

16 FANTASTISCHE WEIHNACHTSZEIT COLLECTION (FSK 12)

17 KLASSIKER ZUR WEIHNACHTSZEIT (FSK 12)

18 TIERISCHE WEIHNACHTEN COLLECTION (FSK 12)

19 DIE RÜHRENDSTEN FILME ZU WEIHNACHTEN (FSK 6)

Die im Januar 2006 gegründete SchröderMedia GmbH hat ihren Sitz in Klagenfurt (Österreich). Das Unternehmen vertreibt hochwertige Filme, TV-Serien und Special-Interest-Produkte auf DVD, Blu-ray Disc und VOD in Österreich, Deutschland und der Schweiz für den Verleih wie auch den Verkauf. Die Vermarktungen erfolgen im Retail-Business in Kooperation mit Lizenzgebern, die das gesamte Spielfilmprogramm abdecken. Durch zusätzliche Boxen- und Editionsprodukte wird das Portfolio der Special-Interest-Produkte ständig erweitert. Im Rentalbereich ist besonders die exklusive Vertretung der Walt Disney Company in Österreich und Deutschland zu nennen.

