Neue DVD-Boxen! Vollgepackt mit Spielfilmen zum Thema Indianer, Trapper und Cowboys!

VÖ-Termin, Formate und weitere Angaben:



"Die schönsten Indianerfilme" 8 Filme auf 4 DVDs



• Abspielformat: DVD

• EVP: € 19.99

• VÖ-Datum: 02. Februar 2017

• Genre: Abenteuer, Western

• Laufzeit: ca. 697 min.

• FSK: 16

• Video- Audioformat: 2,35:1 (16:9), Deutsch DD 2.0, Englisch DD 2.0

• Bonus: Modularbook

• Cast: Dale Robertson, Mary Murphy, J. Carrol Naish, Clayton Moore, Slim Andrews, Charles Harvey, Bruce Bennett, Lon Chaney Jr., Faron Young, Kelly Greyson, Natalie Racoosin, Jenn Gotzon, Audie Murphy, Walter Brennan, Lyle Bettger, Alan Ladd, Lizabeth Scott, Arthur Kennedy, John Ireland, Jeff Corey, Franco Nero, John Saxon, Floyd Westerman, Jack Taylor, Paul Muller, Sara Lezana, Daniel Martín

• Regie: Sidney Salkow, Bernhard B. Ray, Albert C. Gannaway, Ismael Rodriguez, Ray Bengston, George D. Escobar, Nathan Juran, William Dieterle, Enzo G. Castellari, Mateo Cano

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, Spanien, Italien, Deutschland, Russland, 2013



Inhalt: Dieses MODULARBOOK enthält 8 Filme auf 4 DVDs mit über 11 Stunden dramatische Unterhaltung im Wilden Westen. [/b]



- Die letzte Schlacht der Sioux: Major Robert Parrish hegt Sympathien für die Indianer, weshalb er das Vorgehen weißer Siedler, die sich Land der Sioux aneignen wollen, nicht gutheißen kann. Der die Indianer hassende Colonel Custer sorgt dafür, dass Parrish zur Überwachung eines Gefangenenlagers für Indianer abkommandiert wird. Während Parrish versucht, ein Treffen zwischen Indianerhäuptling Sitting Bull und dem amerikanischen Präsidenten Grant zu arrangieren, provoziert Custer die Sioux zu einer Schlacht am Little Big Horn, bei der es selbst ums Leben kommt. Parrish landet vor einem Militärgericht und wird zum Tode verurteil, doch Sitting Bull wendet sich an Grant und erwirkt seine Begnadigung.



- Buffalo Bill und der Indianerhäuptling: Buffalo Bill Cody wird von der Kavallerie ausgesandt, den Häuptling Whitecloud und seinen Stamm zu stoppen, Güterzüge anzugreifen. Whitecloud fordert im Verhandlungsgespräch mit Cody dafür die Büffelherde, die seinem Stamm durch die Regierung versprochen wurde. Was beide nicht wissen ist, dass die Büffelherde von einer Bande Goldgräbern gestohlen wurde, um von den Indianern damit Land zu erpressen. Nun ist es an Buffalo Bill Cody, die wahren Verbrecher ausfindig zu machen und den Frieden wieder herzustellen. Eine Aufgabe die ihn in ein rasantes Western-Abenteuer und so manche Gefahr bringt...



- Daniel Boone: Bruce Bennett mimt den legendären Westernhelden und Fallensteller Daniel Boone, der erste Siedler nach Kentucky führt, um dort neues Land zu gewinnen. Bald werden sie in Kämpfe mit dem dort lebenden Shawnee-Stamm verwickelt, der von einem Franzosen aufgestachelt wurde, den Siedlertrack und Boone zu überfallen. Die Indianer glauben, dass Boone in der Absicht käme, das Land zu rauben und alle Indianer zu töten…



- Einsam bin ich, nicht allein: Eine deutsche Auswandererfamilie wagt den Neuanfang in Amerika. Zuerst sieht alles gut aus, doch dann wendet sich das Blatt, als sie von feindseligen Indianerstämmen überfallen und die beiden Töchter entführt und verschleppt werden. Anfangs gelingt es den Mädchen noch, zusammen zu bleiben und sich gegenseitig zu ermutigen. Dabei sind ihnen die Worte des Glaubensliedes 'Einsam bin ich, nicht allein', die ihnen schon früh von ihren Eltern mit auf den Weg gegeben wurden, ein beständiger Trost. Doch dann werden sie getrennt - und ihr Gottvertrauen damit auf eine harte Probe gestellt. Werden die Schwestern sich und ihre Familie jemals wiedersehen? Nach einer wahren Geschichte.



- Drums Across the River: Als in der kleinen Westernstadt Crown City die Goldader langsam zu versiegen beginnt, suchen gierige Banditen unter der Führung von Frank Walker ihr Glück im Indianerland, wo es noch größere Goldvorkommen geben soll. Auch der junge Cowboy Gary Brannon ist zunächst mit von der Partie. Doch der anfängliche Indianerhasser, der einst seine Mutter bei einem Angriff der Utahs verloren hatte, schlägt sich auf die Seite der Indianer, als er mitbekommt, dass die Banditen die Utahs gegen die Weißen aufhetzen wollen, nur um ungestört das Gold der Indianer plündern zu können...



- Red Mountain: 1865, auf dem Höhepunkt des Amerikanischen Bürgerkriegs, streben die Armeen des Nordens dem unvermeidlichen Sieg entgegen. Doch im gewaltigen Niemandsland des Westens versucht General William Quantrill (John Ireland), mit Hilfe seiner Partisanentruppe, die Yankees zurückzuschlagen. Südstaaten Hauptmann Brett Sherwood (Alan Ladd) will sich den Männern anschließen, entdeckt aber bald, dass der General seine ganz eigenen Pläne verfolgt. Es kommt zur Entscheidungsschlacht im Tal der roten Berge.



- Jonathan und der Bär: Die Familie des jungen Jonathan Kowalski wird von einer Verbrecherbande kaltblütig ermordet. Jonathan entgeht dem Blutbad, indem er sich in einer Bärenhöhle versteckt. Dort trifft er auf einen Bärenjungen, der ebenfalls Waise ist. Zusammen wachsen Bär und Mensch auf, bis Jonathan von einem Indianerstamm aufgenommen und vom Häuptling wie ein eigener Sohn erzogen wird. Obwohl er sich im Stamm behaupten und die Liebe der schönen Indianerin Shaya gewinnen kann, quält ihn zunehmend das ungesühnte Verbrechen an seiner Familie. Als dann der reiche Ölmagnat Fred Goodwin den Indianerstamm von seinem Land vertreiben will, nimmt Jonathan den Kampf gegen die bewaffnete Meuchelmörderbande auf...



- Lederstrumpf - Der letzte Mohikaner: Nordamerika, Mitte des 18. Jahrhunderts: Briten und Franzosen kämpfen um die Vorherrschaft in den neuen Kolonien. Der Mohikaner Chingachgook, sein Sohn Ucas und der weiße Adoptivsohn Hawkeye retten die britische Offizierstöchter Alice und Core sowie den Soldaten Heywards aus den Händen blutrünstiger Huronen, die im Dienste der Franzosen kämpfen. Nach abenteuerlicher Flucht durch die Wälder, bei der sich Hawkeye und Cora näher kommen, liefern die Indianer ihre Schützlinge wohlbehalten im belagerten Fort ihres Vaters, Colonel Munro, ab. Statt ihnen zu danken, will Munro die Mohikaner für seine Zwecke einspannen....



"Trapperfilm Collection" - 4 Filme auf 2 DVDs



• Abspielformat: DVD

• EVP: € 14.99

• VÖ-Datum: 12. Januar 2017

• Genre: Spielfilmboxen, Western

• Laufzeit: ca. 362 min.

• FSK: 12

• Video- Audioformat: 1,78:1 (16:9), Deutsch DD 2.0

• Cast: August Schellenberg, Tantoo Cardinal, Peter Fonda, Randolph Scott, Jack Elam, Mike Mazurki

• Regie: Bruce Beresford, Charles B. Pierce, George B. Seitz, Tay Garnett

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 0



Inhalt: 4 Filme auf 2DVDs mit über 360 Minuten Laufzeit:



Trapper, Wolf und Fährtensucher: Ein Trapper am Yukon hat zwar viele tierische Freunde, findet aber weniger Anklang bei seinen Mitmenschen. Nachdem er einen Mountie erschossen hat, belagern die seine Hütte. Dank des unter die Hütte gegrabenen Schutzraums überlebt der Trapper die Sprengung der Hütte, liefert sich ein weiteres Scharmützel mit den Mounties und kann fliehen. Doch so leicht geben seine Verfolger nicht auf...



Der letzte Mohikaner: Während des Franzosen- und Indianerkriegs werden Alice und Cora Munro, die beiden Töchter von Colonel Munro, auf dem Weg zu ihrem Vater von den Huronen gefangen genommen. Der Trapper Hawkeye kann sie gemeinsam mit seinem Freund, dem Mohikaner Chingachgook, und dessen Sohn Uncas befreien…



Die Rache des Trappers: Hawken ist ein Trapper und Einzelgänger dem es gelingt eine Indianerin vor der Entführung von Shawnee Indianern zu retten. Sie erzählt dem Trapper die tragische Geschichte über den Mord an ihrem Ehemann und ihrem Sohn. Die beiden verlieben sich ineinander und beschließen die Mörder des Ehemanns und Sohns aufzuspüren. Sie ahnen nicht, dass das Ganze ein blutiges und gefährliches Unterfangen werden wird.



Black Robe: Um die Indianerstämme in der Wildnis Neufrankreichs zu missionieren, schicken die französischen Jesuiten in der Mitte des 17. Jahrhunderts immer neue Glaubensbrüder ins Land der Huronen, Irokesen und Algonkin. Für den jungen Pater Laforgue ist die Reise eine Herausforderung…



"Randolph Scott Collection" - 4 Filme auf 2 DVDs

• Abspielformat: DVD

• EVP: € 12.99

• VÖ-Datum: 16. Juni 2016

• Genre: Spielfilmboxen, Western

• Laufzeit: ca. 322 min.

• FSK: 12

• Video- Audioformat: 1,33:1 (4:3), Deutsch DD 2.0

• Cast: Randolph Scott, Lex Barker, Barbara Hale, Jay C. Flippen, Forrest Tucker, Mala Powers, Bruce Cabot

• Regie: Joseph H. Lewis

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 0



Inhalt: 4 Filme auf 2DVDs mit über 320 Minuten Laufzeit:



Donnernde Hufe:

Nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg herrschen Gesetzlosigkeit und Willkür in Texas. Korrupte Steuereintreiber und Spekulanten plündern das Land aus. Einer der schlimmsten Ausbeuter ist der gnadenlose Balfour. Ben Westman und seine Männer leisten Widerstand.



Die 7. Kavallerie:

Dakota, USA, 1876: Als Captain Benson, der Braut Martha abgeholt hat, nach Fort Lincoln zurückkehrt, ist eine Katastrophe eingetreten. General Custers 7. US-Kavallerie ist am Little-Bighorn-River von feindlichen Indianern komplett aufgerieben worden. Dafür, dass Benson selbst vom Dienst freigestellt war, gibt es nur einen momentan nicht anwesenden Zeugen. Der Captain übernimmt nun das Kommando, die Leichen der gefallenen Kameraden vom Schlachtfeld zu bergen, immer auf der Hut vor den Indianern.



Der Letzte Mohikaner:

Während des Franzosen- und Indianerkriegs werden Alice und Cora Munro, die beiden Töchter von Colonel Munro, auf dem Weg zu ihrem Vater von den Huronen gefangen genommen. Der Trapper Hawkeye kann sie gemeinsam mit seinem Freund, dem Mohikaner Chingachgook, und dessen Sohn Uncas befreien.



Die Vier Gesetzlosen:

Nach der Ermordung eines ihrer Agenten durch die Reno-Brüder schickt die Detektivagentur Peterson James Barlow nach Seymour, um den Banditen das Handwerk zu legen. Mit Hilfe seines Kollegen Claxton inszeniert sich Barlow als Zugräuber und kann sich so das Vertrauen der Renos und der korrupten Honoratioren von Seymour erschleichen.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

SchröderMedia

Die im Januar 2006 gegründete SchröderMedia GmbH hat ihren Sitz in Klagenfurt (Österreich). Das Unternehmen vertreibt hochwertige Filme, TV-Serien und Special-Interest-Produkte auf DVD, Blu-ray Disc und VOD in Österreich, Deutschland und der Schweiz für den Verleih wie auch den Verkauf. Die Vermarktungen erfolgen im Retail-Business in Kooperation mit Lizenzgebern, die das gesamte Spielfilmprogramm abdecken. Durch zusätzliche Boxen- und Editionsprodukte wird das Portfolio der Special-Interest-Produkte ständig erweitert. Im Rentalbereich ist besonders die exklusive Vertretung der Walt Disney Company in Österreich und Deutschland zu nennen.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers