Im Februar & März neu auf DVD & Blu-ray! FSK18 uncut Horror-Filme und Boxen für den blutigen Film-Geschmack!

"Thirst - Blutdurst"

• Abspielformat: Blu-ray

• EVP: € 12.99

• VÖ-Datum: 02. Februar 2017

• Genre: Horror

• Laufzeit: ca. 93 min.

• FSK: 18

• Video- Audioformat: 1,78:1 (16:9), Deutsch DD 2.0

• Bonus: Trailer, Audikommentar

• Cast: Chantal Contouri, Shirley Cameron, Max Phipps, Henry Silva, Rod Mullinar, David Hemmings, Rosie Sturgess, Robert Thompson, Walter Pym, Amanda Muggleton, Lulu Pinkus, Chris Milne

• Regie: Rod Hardy

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Australien, 1979



Inhalt: Die junge Kate Davis gerät unverschuldet in die teuflischen Fänge eines ominösen Vampir-Syndikats. Doch den überwiegend kultivierten Mitgliedern des Clans geht es keineswegs um das frische Blut der hübschen Kate. Sie sehen in ihr die letzte Nachfahrin der legendären Blutgräfin "Bathordy" und wollen sie daher für die Interessen ihres Clans gewinnen. Als sie sich weigert, wird sie in der gigantischen, als Forschungsklinik getarnten "Menschenfarm", in der unschuldigen Opfern auf industrielle Art das Blut entzogen wird, einer systematischen und ausgeklügelten Gehirnwäsche unterzogen. Mit letzter Kraft kann sie dem Wahnsinn entfliehen... doch sie kommt nicht weit.



"Road to Hell - Horror Box 1"

• Abspielformat: DVD & Blu-ray

• EVP: € 12.99

• VÖ-Datum: 02. Februar 2017

• Genre: Horror, Spielfilmboxen

• Laufzeit: ca. 255 min.

• FSK: 18

• Video- Audioformat: 1,78:1 (16:9), Deutsch DD 5.1, Englisch DD 5.1

• Cast: Kevin Sorbo, Bruce Davison, Sunny Doench, Milena Minichová, Dan Brown, Jan Budar, Marco Igonda, Maria Resa, Elio Mardini, Master Dave Johnson, Dustx Probert

• Regie: Kipp Tribble, Huck Kepler, Scott Kirkpatrick

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, Tschechien, 2012



Inhalt: Diese Box beinhaltet folgende 3 Titel:



Coffin: Als der Geschäftsmann Jack Samms abends nach Hause kommt wird er schon erwartet:

Trick, ein maskierter Erpresser, zeigt ihm ein Live-Video seiner von ihm getrennt lebenden Frau Rona und ihres Liebhabers Sean Justice. Beide sind zusammen eingesperrt in einem Piniensarg, irgendwo unter der Erde. Es bleiben nur zwei Stunden bis Ihnen die Luft ausgeht. Wird Jack 500.000 US-Dollar zahlen um seine Untreue Ehefrau und Ihren Liebhaber zu retten?



Bad Dreams: Eva sieht in einem Traum, wie ihre Schwester Tereza getötet werden wird und versucht sie zu warnen. Doch das genügt nicht:

Tereza wird in der Tat auf brutale Weise ermordet. Geplagt von Schuldgefühlen hat Eva weiterhin seltsame Visionen von Tereza. Sie zieht mit ihrem Freund Jan nach Prag, aber die Visionen werden immer intensiver und schrecklicher, denn eine andere rätselhafte Macht bestimmt Evas Denken und Fühlen. Und dieser dunkle Geist ist verantwortlich für Terezas Tod, schlimmer noch: Nun ist er gekommen, um Eva zu holen…



The Texas Roadside Massacre: Fünf College-Freunde auf dem Weg zum legendären Spring Break landen nach einer Umleitung in dem kleinen entlegenen Nest Blueridge. Im einzigen Diner gibt es geschmackvolles BBQ, jedoch muten die Einheimischen äußerst seltsam an. Karen glaubt ihre vor zwei Jahren verschwundene Schwester in einer Kellnerin wieder zu erkennen, stößt jedoch auf Ablehnung. Die Weiterreise wird jäh unterbrochen, als wenig später das Auto streikt. Widerwillig muss die Clique im Motel übernachten und bemerkt schnell, dass vermisste Personen in Blueridge nicht nur an der Tagesordnung liegen, sondern auch unweigerlich mit dem Diner und dem Gruß aus der Küche zusammenhängen.



"Der Kühlschrank - Eiskalt, mörderisch, gefräßig!"

• Abspielformat: DVD

• EVP: € 14.99

• VÖ-Datum: 02. Februar 2017

• Genre: Horror

• Laufzeit: ca. 82 min.

• FSK: 16

• Video- Audioformat: 1,85:1 (16:9), Deutsch DD 2.0, Englisch DD 2.0

• Bonus: Streng limitiert auf 1.000 Stück!

• Cast: Julia McNeal, David Simonds, Angel Caban, Michael Beltran, Phil Butard, Angel Caban

• Regie: Nicholas Jacobs

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 1991



Inhalt: Eileen und Steve, zwei Landeier aus Ohio, beziehen ein billiges Apartment in New York. Ein echter Eyecatcher unter den wenigen, schäbigen Einrichtungsgegenständen ist ein dicker Old-School-Kühlschrank. Doch was Eileen und Steve nicht wissen: Dieser Kühlschrank ist das Tor zur Hölle und hat die feste Absicht, jeden den er kriegen kann, genau dorthin zu schicken! Zunächst beginnt Steve, sich zu einem unausstehlichen Widerling zu verändern und Eileen wird von grausamen Alpträumen geplagt. Doch als der Kühlschrank den Klempner frisst, wird der Horror schließlich mehr als real!

Streng limitiert auf 1.000 Stück!



"Farm House Massacre"

• Abspielformat: DVD

• EVP: € 9.99

• VÖ-Datum: 02. Februar 2017

• Genre: Horror

• Laufzeit: ca. 92 min.

• FSK: 18

• Video- Audioformat: 2,35:1 (16:9), Deutsch DD 5.1, Englisch DD 5.1

• Cast: Kelly Hu, Sam Sarpong, Ryan Coughlin, Krystal Landrum, Nick Heyman

• Regie: George Benakin

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 2008



Inhalt: Ein junges Pärchen entscheidet sich dafür sein alltägliches Leben hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu wagen. Schon die Fahrt ist problematisch. Der Wagen landet im Graben und die zwei begeben sich zu einem nahegelegenen, isolierten Farmhaus in der Mitte vom Nirgendwo, wo das Pärchen schließlich gezwungen ist, sich eben jenen Geheimnissen zu stellen, vor denen es eigentlich entfliehen will. Doch damit nicht genug: Die wahre Gefahr stellen die mysteriösen Bewohner des Farmhauses dar, die ihre Folterinstrumente schon gewetzt haben.



"The Vineyard - Das Zombie Elixier"

• Abspielformat: DVD

• EVP: € 9.99

• VÖ-Datum: 02. März 2017

• Genre: Horror

• Laufzeit: ca. 90 min.

• FSK: 18

• Video- Audioformat: 1,85:1 (16:9), Deutsch DD 2.0, Englisch DD 2.0

• Bonus:

• Cast: James Hong, Karen Witter, Michael Wong, Lars Wangberg, Cheryl Madsen, Cheryl Lawson, Rue Douglas, Sean P. Donahue

• Regie: William Rice, James Hong

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 1989



Inhalt: Um in den Besitz ewigen Lebens zu gelangen, hat sich der extravagante Dr. Elson Po einem Dämon verschrieben, dem er zahlreiche Menschenleben opfern muss. Als Po zu einer Party auf seine Trauminsel bittet, strömen zahlreiche Gäste herbei. Obwohl sie Pos Hang zu Schwarzer Magie kennen, ahnen sie nicht, dass die Party für viele von ihnen tödlich enden wird. Denn die Zombies in ihren Gräbern warten schon…





"Road to Hell - Horror Box 2"

• Abspielformat: DVD

• EVP: € 12.99

• VÖ-Datum: 02. März 2017

• Genre: Horror, Spielfilmboxen

• Laufzeit: ca. 252 min.

• FSK: 18

• Video- Audioformat: 1,78:1 (16:9), Deutsch DD 2.0, Deutsch DD 5.1, Englisch DD 2.0, Englisch DD 5.1

• Cast: Kurt Angel, Kevin Nash, Sid Vicious, Sara Malakul Lane, Jesus Guevera, Carl Doleson, Steve Hanks, Corey Feldman, Brian Anthony Wilson, Jill Whelan, Nicole Cinaglia

• Regie: Bruce Koehler, Jared Cohn, Joe Raffa, Harrison Smith

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 2012



Inhalt: Diese Box beinhaltet folgende 3 Titel:



Im Nebel des mörderischen Flusses: Eine Reihe grausamer Morde, alle nachts in dichtem Nebel, versetzen eine US-Kleinstadt in Angst und Schrecken. 100 Jahre nach dem schrecklichen Lynchmord an einer Diebesbande, scheinen die Geister der Ermordeten Rache üben zu wollen. Sherriff Will Logan glaubt jedoch nicht an diesen Fluch und rüstet sich, um in der kommenden Nacht den oder die Mörder zu stellen… Das, was ihn erwartet, ist schlimmer als der Tod!



Evil Born: 12. Dezember 2012: Veronica Alvarez liegt seit über 27 Stunden in den Wehen, doch das Baby will einfach nicht kommen. Letztendlich entscheidet sich der Arzt das Kind mit einem Kaiserschnitt zu holen. Nach der Geburt scheint Sebastian zunächst wie ein ganz normaler kleiner Junge aufzuwachsen. Doch seltsamer Weise häufen sich immer mehr die plötzlichen Todesfälle unter den Personen, die Kontakt mit dem Jungen hatten. Und wer ist der mysteriöse, dunkelhaarige Fremde, der sich so interessier an Sebastian zeigt? So schrecklich es ist, Veronica und Ihr Mann Carlos müssen alsbald erkennen, das ihr kleiner Sohn die Ausgeburt der Hölle ist.



6 Degrees of Hell: Sechs Menschen sind auf übernatürliche Weise mit der Touristenattraktion „Hotel des Horrors“ in Pennsylvania verknüpft. Böse, tödliche Mächte werden erweckt, als Chris und Kellen eine neue Sammlung von Gruselrequisiten in das „Hotel des Horrors“ bringen. Zur selben Zeit wird ein TV-Geisterjäger von schrecklichen Ängsten getrieben, für den Tod seiner kleinen Schwester verantwortlich zu sein. Auf der Suche nach der Wahrheit trifft er auf einen zweifelhaften Kommissar und das Mädchen June, die von teuflischen Mächten besessen scheint. Alle Wege führen zum „Hotel des Horrors“, dorthin, wo das Zentrum des Bösen liegt – und der Ursprung einer grausamen Serie höllischer Ereignisse ...

SchröderMedia

Die im Januar 2006 gegründete SchröderMedia GmbH hat ihren Sitz in Klagenfurt (Österreich). Das Unternehmen vertreibt hochwertige Filme, TV-Serien und Special-Interest-Produkte auf DVD, Blu-ray Disc und VOD in Österreich, Deutschland und der Schweiz für den Verleih wie auch den Verkauf. Die Vermarktungen erfolgen im Retail-Business in Kooperation mit Lizenzgebern, die das gesamte Spielfilmprogramm abdecken. Durch zusätzliche Boxen- und Editionsprodukte wird das Portfolio der Special-Interest-Produkte ständig erweitert. Im Rentalbereich ist besonders die exklusive Vertretung der Walt Disney Company in Österreich und Deutschland zu nennen.

