Heute am „Welttierschutztag“ - TIERE DIE WIR LIEBEN - neu auf DVD!

Diese Dokumentation zeigt wunderschöne Aufnahmen von Tieren, die man einfach lieb haben muss. Mit über 500 Min. Laufzeit!



Diese DVD-Edition beinhaltet folgende Programme:



Disk 1:

- Kaninchen (60 min.)

- African Bambi (80 min.)

- Pinguine (60 min.)

- Serengeti - Im Reich der Antilopen (70 min.)



Disk 2:

- Circle of Life (200 min.)

Geburtshelfer: Die Zeit der Neugeborenen

Mutter Gans

Refugium des Lebens

Ein neues Paar Flügel

Auf der Fährte des Silberlöwen

Das Erbe der Natur



"Tiere die wir lieben - Edition 2"

• Abspielformat: DVD

• EVP: € 14.99

• DVD-Erscheinungs-Datum: 1. Dezember 2016

• Genre: Dokumentation, Spielfilmboxen

• Laufzeit: ca. 500 min.

• FSK: Info

• Video- Audioformat: 1,78:1 (16:9), Deutsch DD 2.0, Deutsch DD 5.1

• Bonus: Metallbox

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 2016

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Über SchröderMedia

Die im Januar 2006 gegründete SchröderMedia GmbH hat ihren Sitz in Klagenfurt (Österreich). Das Unternehmen vertreibt hochwertige Filme, TV-Serien und Special-Interest-Produkte auf DVD, Blu-ray Disc und VOD in Österreich, Deutschland und der Schweiz für den Verleih wie auch den Verkauf. Die Vermarktungen erfolgen im Retail-Business in Kooperation mit Lizenzgebern, die das gesamte Spielfilmprogramm abdecken. Durch zusätzliche Boxen- und Editionsprodukte wird das Portfolio der Special-Interest-Produkte ständig erweitert. Im Rentalbereich ist besonders die exklusive Vertretung der Walt Disney Company in Österreich und Deutschland zu nennen.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers