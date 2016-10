Für eine spannende Halloween-Nacht Zuhause - unentdeckte Horror & Thriller-Filmtips auf Blu-ray, DVD und VOD!



"The Last Death - Der ultimative Tod"

• Abspielformat: Blu-ray

• VÖ-Datum: 05. November 2015

• Genre: Action, Thriller

• Laufzeit: ca. 104 min.

• FSK: 16

• Video- Audioformat: 2,35:1 (16:9), Deutsch DD 5.1

• Cast: Kuno Becker (Goal!, Las Paredes Hablan), Alvaro Guerrero (Amores

Perros), Manolo Cardona (Beverly Hills Chihuahua), Carlos Bracho, Carlos

Kaspar, Claudette Maille

• Regie: David Ruiz Gutierrez

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Mexiko, 2012

Inhalt: Intensiver Sci-Fi-Thriller der unter die Haut geht Als der Psychologe Jamie (Alvaro Guerrero – Amores Perros) einen bewusstlosen, beinahe tödlich verletzten Mann (Kuno Becker -Dallas, Dr.House, CSI Miami) vor seinem Haus findet, muss er ihm einfach helfen. Der völlig verstörte Fremde leidet an Gedächtnisverlust und extremen körperlichen Schmerzen. Merkwürdigerweise kann der Unbekannte selbst im Krankenhaus nicht identifiziert werden. Auf der Suche nach mehr Infos zur Existenz des Fremden werden beide zur tödlichen Zielscheibe. Dabei geraten sie in ein gefährliches Netz aus Wissenschafts-Verschwörungen und stoßen auf ein illegales Kartell das Human-Forschung betreibt und dafür erschreckende und grauenhafte Experimente an Menschen durchführt. Hier beginnt eine nie enden wollende Verfolgungsjagd mit ultimativem Ende…



"Zellblock 11"

• Abspielformat: Blu-ray

• VÖ-Datum: 08. Oktober 2015

• Genre: Horror, Thriller

• Laufzeit: ca. 88 min.

• FSK: 18

• Video- Audioformat: 1,77:1 (16:9), Deutsch DD 5.1, Englisch DD 5.1

• Cast: Jeffrey S.S. Johnson, Linara Washington, Charley Koontz, John Zderko,

Dee Wallace

• Regie: Andrew P. Jones

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 2014

Inhalt: Die Geisterjäger-Fernsehshow "Ghost Sightings" hat immense Probleme, überzeugende paranormale Aktivitäten einzufangen und steht daher kurz vorm Aus. Doch da, meldet sich ein älterer Mann, der von mysteriösen Dingen gequält wird und um die Hilfe des TV-Teams bettelt, um seine unerbittlichen Dämonen loszuwerden. Die Geisterjäger sehen dies als aller letzten Versuch, an glaubhaftes, paranormales Beweismaterial zu kommen und lassen sich zu einem verlassenen Gefängnis auf dem Land führen. Dort angekommen treffen sie auf nervöse Einheimische, die der berüchtigte Knast samt seinen mysteriösen Geheimnissen misstrauisch und ängstlich macht. Allen Warnungen zum Trotz baut das Team seine Kameras auf und wagt sich in der Nacht ins Gefängnis. Es dauert nicht lange, und sie bekommen es mit bösartigen Geistern zu tun. Während sich die Nacht dahinschleppt, lässt besonders der Geist eines Häftlings nicht locker, der in Haft gestorben ist und nun zurückkehren will; dazu benötigt er den Körper eines lebenden Menschen.



"6 Degrees of Hell"

• Abspielformat: Blu-ray

• VÖ-Datum: 17. Oktober 2013

• Genre: Horror

• Laufzeit: ca. 89 min.

• FSK: 18

• Video- Audioformat: 1,85:1 (16:9), Deutsch DD 2.0, Englisch DD 2.0

• Cast: Corey Feldman, Brian Anthony Wilson, Jill Whelan, Nicole Cinaglia

• Regie: Joe Raffa

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 2012

Inhalt: Sechs Menschen sind auf übernatürliche Weise mit der Touristenattraktion „Hotel des Horrors“ in Pennsylvania verknüpft. Böse, tödliche Mächte werden erweckt, als Chris und Kellen eine neue Sammlung von Gruselrequisiten in das „Hotel des Horrors“ bringen. Zur selben Zeit wird ein TV-Geisterjäger von schrecklichen Ängsten getrieben, für den Tod seiner kleinen Schwester verantwortlich zu sein. Auf der Suche nach der Wahrheit trifft er auf einen zweifelhaften Kommissar und das Mädchen June, die von teuflischen Mächten besessen scheint. Alle Wege führen zum „Hotel des Horrors“, dorthin, wo das Zentrum des Bösen liegt – und der Ursprung einer grausamen Serie höllischer Ereignisse ...



"The Texas Roadside Massacre"

• Abspielformat: Blu-ray

• VÖ-Datum: 12. September 2013

• Genre: Horror

• Laufzeit: ca. 80 min.

• FSK: 18

• Video- Audioformat: 1,85:1 (16:9), Deutsch DD 5.1, Englisch DD 5.1

• Cast: Maria Resa, Elio Mardini, Master Dave Johnson, Dustx Probert

• Regie: Scott Kirkpatrick

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 2012

Inhalt: Fünf College-Freunde sind auf dem Weg zum legendären Spring Break und landen in einem kleinen Nest namens Blueridge. Im einzigen Diner weit und breit machen sie nicht mit der geschmackvollen Küche und sehr seltsam anmutenden Einheimischen Bekanntschaft. Karen glaubt ihre vor zwei Jahren verschwundene Schwester in einer Kellnerin wieder zu erkennen. Als diese jedoch nicht auf das Mädchen reagiert, beschließen die Jugendlichen ihre Reise fortzusetzen. Als wenig später das Auto streikt muss die Clique in einem Motel übernachten und bemerkt schnell das vermisste Personen in Blueridge nicht nur an der Tagesordnung liegen sondern auch unweigerlich mit dem Diner und dem Gruß aus der Küche zusammenhängen.



"Waking Madison - Jeder hütet ein Geheimnis"

• Abspielformat: Blu-ray

• VÖ-Datum: 17. Oktober 2013

• Genre: Thriller

• Laufzeit: ca. 85 min.

• FSK: 16

• Video- Audioformat: 1,85:1 (16:9), Deutsch DD 2.0, Englisch DD 2.0

• Cast: Elisabeth Shue, Sarah Roemer, Will Patton, Fances Conroy

• Regie: Katherine Brooks

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 2010

Inhalt: Nach einem gescheiterten Selbstmordversuch findet sich Madison Walker (Sarah Roemer – Disturbia, Der Fluch – The Grudge 2) in der Praxis von Dr. Elizabeth Barner (Oscar ®Nominee Elisabeth Shue – CSI: Vegas, Leaving Las Vegas) wieder. Diese versucht Madison zu helfen zwischen realer und irrealer Welt zu unterscheiden und dringt dabei in ihre verworrene Vergangenheit ein. Doch Madison hat ihren eigenen Plan. Um ihre Identitätsstörung zu besiegen, verschanzt sie sich mit einer Videokamera in ihrer Wohnung. Ein psychischer Höllentrip in die Vergangenheit ist der einzige Weg für Madison um Erlösung zu erlangen. Wenn sie nach 30 Tagen keine Antworten auf ihre Fragen findet, wird sie Selbstmord begehen.



"The Fields"

• Abspielformat: Blu-ray

• VÖ-Datum: 07. November 2013

• Genre: Horror, Mystery, Thriller

• Laufzeit: ca. 98 min.

• FSK: 16

• Video- Audioformat: 1,85:1 (16:9), Deutsch DD 5.1, Englisch DD 5.1

• Cast: Cloris Leachman, Tara Reid, Brian Anthony Wilson

• Regie: Tom Mattera, David Mazzoni

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 2011

Inhalt: Ein kleines Örtchen in Pennsylvania im Jahre 1973: Wegen der ständigen Streitereien seiner Eltern verbringt der junge Steven (Joshua Ormond) den Sommer auf der Farm seiner Großeltern. Die umliegenden riesigen Felder üben eine mystische und dunkle Anziehungskraft auf Steven aus. Trotz Verbots betritt er die Felder und macht dabei eine schreckliche Entdeckung. Fortan geschehen unheimliche und bedrohliche Dinge. Die Gewalt eskaliert, als die Familie versucht herauszufinden, welche mysteriöse Macht sich in den Feldern verbirgt….

