Ab heute neu auf DVD & Blu-ray! Abwechslungsreiches Dezember-Programm für jeden Film-Geschmack!

"Das Gespenst von Canterville"

DER Klassiker aus dem Jahre 1944 mit Charles Laughton!

• Abspielformat: DVD

• VÖ-Datum: 01. Dezember 2016

• Genre: Fantasy, Komödie

• Laufzeit: ca. 91 min.

• FSK: 12

• Video- Audioformat: 1,33:1 (4:3), Deutsch DD 2.0, Englisch DD 2.0

• Bonus: Streng limitiert auf 1.000 Stück!

• Cast: Charles Laughton, Robert Young, Margaret O'Brien, William Gargan,

Reginald Owen, Rags Ragland, Una O'Connor

• Regie: Julius Dassin

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 1944

Inhalt: Als der feige Sir Simon de Canterville (Charles Laughton) einem Duell aus dem Weg geht und im Schloss seines Vaters Zuflucht sucht, mauert dieser seinen Sprössling enttäuscht in dessen Zimmer ein. Vier Jahrhunderte später ist Sir Simon als Geist immer noch sehr aktiv, denn es bedarf einer guten Tat eines Anverwandten, um den Fluch zu brechen. Gut also, dass sein Nachfahre Cuffy Williams (Robert Young) gerade mit einer Truppe Soldaten im Schloss weilt...



"Der Seewolf - Charles Bronson"

Ein MUSS für alle Charles Bronson Fans

• Abspielformat: DVD

• VÖ-Datum: 01. Dezember 2016

• Genre: Abenteuer

• Laufzeit: ca. 89 min.

• FSK: 12

• Video- Audioformat: 1,33:1 (4:3), Deutsch DD 2.0, Englisch DD 2.0

• Cast: Charles Bronson, Catherine Mary Stewart, Marc Singer, Len Cariou,

Clive Revill, Christopher Reeve, Shane Kelly, Garry Chalk

• Regie: Michael Andeson

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 1993

Inhalt: Ein schiffbrüchiger Adeliger und eine Frau können sich auf das Schiff "Ghost" retten. Doch dort entpuppt sich allmählich Kapitän Wolf Larsen als Psychopath.



"Die Herberge zum Drachentor"

• Abspielformat: DVD und Blu-ray

• VÖ-Datum: 01. Dezember 2016

• Genre: Historienfilm, Martial Arts

• Laufzeit: ca. 111 min.

• FSK: 16

• Video- Audioformat: 2,35:1 (16:9), Deutsch DD 2.0

• Bonus: Streng limitiert auf 1.000 Stück!!!

• Cast: Polly Shang-Kuan Ling-Feng, Hsu Feng, Shih Chun, Pai Ying, Tien

Peng, Cho Kin, Go Ming, Ko Hsiao-Pao

• Regie: King Hu

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Taiwan, 1967

Inhalt: Nachdem der mächtige Eunuch Ts`ao seinen größten Widersacher hat umbringen lassen, wird dessen Familie ins Exil geschickt. Dort soll auch diese von der Geheimpolizei ausgelöscht werden, sodass niemand mehr den Getöteten rächen kann. In der Herberge zum Drachentor trifft die Geheimpolizei auf andere Reisende, die es zunächst einmal zu beseitigen gilt. Ganz so einfach wie gedacht ist dies allerdings nicht, denn die Reisenden haben da so ihre eigenen Pläne...



"Captain Harlock"

• Abspielformat: DVD

• VÖ-Datum: 01. Dezember 2016

• Genre: Animation

• Laufzeit: ca. 276 min.

• FSK: 16

• Video- Audioformat: 1,33:1 (4:3), Deutsch DD 2.0

• Bonus: Streng limitiert auf 2.000 Stück!!!

• Cast: Kazuhiko Inoue, Hidekatsu Shibata, Mami Koyama

• Regie: Reiji Matsumoto

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Japan, 1978

Inhalt: In der fernen Zukunft ist die Erde hochtechnisiert und die Raumfahrt weit entwickelt. Doch die Menschen sind bequem geworden, egoistisch und faul. Ein Computer bestimmt, wer welchen Wert in der Gesellschaft hat. Die Wenigen, die sich dem widersetzen und die Menschheit ohne eigene Initiative verkommen sehen, werden als Störenfriede bekämpft. So auch Captain Harlock, der als Pirat mit seinem Raumschiff Arcadia Unruhe stiftet. Zu seiner Mannschaft zählen die Navigatorin und Wissenschaftlerin Kei Yūki, die Außerirdische Mīme, der erste Maat und Modellbaufreak Yattaran, der Schiffsarzt Dr. Zero und viele andere, die sich von ihrem alten Leben auf der Erde verabschiedet haben. Als ein Himmelskörper auf der Erde einschlägt und zur gleichen Zeit Anschläge auf bedeutende Personen verübt werden, wird Harlock beschuldigt, dafür verantwortlich zu sein. Der Himmelskörper ist eine Basis der außerirdischen Mazone, wie der Wissenschaftler Professor Tsuyoshi Daiba herausfindet, mit der sich die Invasion der Mazone ankündigt. Auch die Anschläge werden von Mazone verübt, die bereits auf der Erde sind. Doch ihm glaubt keiner, außer Harlock…



"Magie des Meeres 3D - Griechische Inseln"

• Abspielformat: Blu-Ray 3D

• VÖ-Datum: 01. Dezember 2016

• Genre: Dokumentation

• Laufzeit: ca. 42 min.

• FSK: Info

• Video- Audioformat: 1,78:1 (16:9), Deutsch DD 2.0, Deutsch DD 5.1

• Bonus: Bildergalerie, Trailer

• Regie: Márton Prech

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Ungarn, 2016

Inhalt: Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von der Schönheit der Griechischen Inseln verzaubern. Erleben Sie atemberaubende Luft-, Land und Unterwasseraufnahmen an wunderschönen Stränden, majestätischen Felskanten, geheimnisvollen Höhlen oder traumhaften Riffen. Die meditative Musik von Szabolcs Kövi mit beruhigenden Panflötenklängen verzaubert diese grandiosen 3D-Filmaufnahmen und lässt die Entspannungsreise zu einem gesundenden Sinneserlebnis werden.



"Tiere die wir lieben - Edition 2"

• Abspielformat: DVD

• VÖ-Datum: 01. Dezember 2016

• Genre: Dokumentation, Spielfilmboxen

• Laufzeit: ca. 500 min.

• FSK: 6

• Video- Audioformat: 1,78:1 (16:9), Deutsch DD 2.0, Deutsch DD 5.1

• Bonus: Metallbox

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 2016

Inhalt: Diese Edition beinhaltet folgende Programme: Disk 1: - Kaninchen (60 min.) - African Bambi (80 min.) - Pinguine (60 min.) - Serengeti - Im Reich der Antilopen (70 min.) Disk 2: - Circle of Life (200 min.) Geburtshelfer: Die Zeit der Neugeborenen Mutter Gans Refugium des Lebens Ein neues Paar Flügel Auf der Fährte des Silberlöwen Das Erbe der Natur Wunderschöne Aufnahmen von Tieren, die man einfach lieb haben muss, mit über 500 Min. Laufzeit!



"3 Engel auf der Todesinsel"

80er-Jahre Trash-Perle – limitiert & erstmals auf Blu-ray!

• Abspielformat: DVD und Blu-ray

• VÖ-Datum: 01. Dezember 2016

• Genre: Fantasy, Horror

• Laufzeit: ca. 84 min.

• FSK: 18

• Video- Audioformat: 1,85:1 (16:9), Deutsch DD 2.0, Englisch DD 2.0

• Bonus: Streng limitiert auf 1.000 Stück!!!

• Cast: Melanie Vincz, Raven De La Croix, Angela Aames, Robert Tessier,

Angus Scrimm, Blackie Dammett

• Regie: Jim Wynorski

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 1984



"Die Legende vom Heiligen Trinker"

• Abspielformat: DVD

• VÖ-Datum: 01. Dezember 2016

• Genre: Drama

• Laufzeit: ca. 120 min.

• FSK: 12

• Video- Audioformat: 1,85:1 (16:9), Deutsch DD 2.0, Englisch DD 2.0

• Cast: Rutger Hauer, Anthony Quayle, Sandrine Dumas, Dominique Pinon,

Sophie Segalen, Cécile Paoli, Jean-Maurice Chanet

• Regie: Ermanno Olmi

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Frankreich / Italien, 1988

Inhalt: Andreas lebt schon seit Jahren unter den Seine-Brücken von Paris und ist längst zum Säufer geworden. Ein geheimnisvoller Unbekannter schenkt ihm eines Tages 200 Francs, die er, wenn er sie nicht so dringend braucht, der heiligen Therese stiften soll. Das ist auch Andreas' ernste Absicht. Doch immer, wenn er sich Sonntags aufmacht, um zur Kirche zu gehen kommt ihm etwas in die Quere...

SchröderMedia

Die im Januar 2006 gegründete SchröderMedia GmbH hat ihren Sitz in Klagenfurt (Österreich). Das Unternehmen vertreibt hochwertige Filme, TV-Serien und Special-Interest-Produkte auf DVD, Blu-ray Disc und VOD in Österreich, Deutschland und der Schweiz für den Verleih wie auch den Verkauf.

