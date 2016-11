Am 06. Dezember 2016 lädt die Salus BKK zur Veranstaltung „Attraktive Leistungen und finanzierbare Beiträge – Wohin geht die Reise in der gesetzlichen Krankenversicherung?“ in Köln ein.



Das Gesundheitswesen und besonders die Krankenversicherungslandschaft sind im Umbruch. Eine immer älter werdende Gesellschaft, medizinischer Fortschritt und eine Reihe von Reformen sorgen aber dafür, dass von Jahr zu Jahr die Kosten steigen. Wie stellen sich die gesetzlichen Krankenversicherungen den kommen Herausforderungen und wie wird sich die Kassenlandschaft entwickeln?



Salus BKK Vorstand Ute Schrader, gibt in der Veranstaltung Antworten auf diese und weitere Fragen. Gäste erhalten einen Einblick in die aktuelle politische und finanzielle Situation in der gesetzlichen Krankenversicherungslandschaft. Im Anschluss informiert Frau Stefanie Schindler, Abteilungsleiterin Service- und Beratungscenter der Salus BKK über das umfangreiche Leistungsspektrum der Salus Betriebskrankenkasse.



Wann: Dienstag, 06.12.2016, 16:00 bis 18:30 Uhr



Wo: A&O Hotel, Mauritiuswall 64 – 66, 50676 Köln



Wer: Ute Schrader (Vorstand der Salus BKK)

Stefanie Schindler (Abteilungsleiterin Service- und Beratungscenter der Salus BKK)



Anmeldungen sind bis 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn am kostenfreien Kundentelefon unter 0800 22 13 222, per Fax an 06102 2909-98 oder per E-Mail an veranstaltung@salus-bkk.de möglich. Die Veranstaltung ist kostenfrei und richtet sich an alle Interessierten, auch wenn diese nicht bei der Salus BKK versichert sind.



Die Salus BKK wurde 1895 als Betriebskrankenkasse der Philipp Holzmann AG gegründet. Heute gehört sie mit über 350 Mitarbeitern an 18 Standorten und über 160.000 Versicherten zu den bundesweit 20 größten Betriebskrankenkassen.







