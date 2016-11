Anthrazitgrau für die Türsprechanlage

In Mode, Mobiliar und vielem mehr ist Grau definitiv ein neuer Trend. Die edle Farbe steht für Wandelbarkeit und wird von Designexperten gar als „Königin der neutralen Farben“ bezeichnet. Sie passt sich auf natürliche Weise ganz unterschiedlichen Umgebungen an.Entsprechend wächst auch in der Gebäudeausstattung die Nachfrage nach Grautönen. Siedle erweitert deshalb die Farbpalette seines modularen Systemklassikers Vario um die neue Serienfarbe Anthrazitgrau. Mit der Farbe im RAL-Ton 7016 fügt sich die Türkommunikation harmonisch in die Gestaltung moderner Gebäude ein. Wie alle Vario-Serienprodukte sind die pulverbeschichteten und lackierten Türstationen schnell lieferbar und im Vergleich zu individuell lackierten Anlagen deutlich günstiger.