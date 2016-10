Attraktiver Golfsport in bestem Ambiente

Golfsport auf hohem Niveau: Beim 2. RTS.de Ü21-Einstelligenturnier am 3. Oktober auf der Anlage des Golf-Clubs Gut Neuenhof in Fröndenberg lieferten sich die 57 Teilnehmer ein spannendes Turnier. Für die ersten beiden Netto- und Bruttosieger geht es in eine Verlängerung: Sie fliegen vom 10. bis zum 17. Januar 2017 zum großen Finalturnier in den Robinson Club Agadir in Marokko. Eingeladen werden sie vom Reisebüro RTS Media Reisen in Dortmund, das das Turnier veranstaltet hat.



Dass die Teilnehmer auf einem einheitlich hohen Niveau spielten, hing mit den Rahmenbedingungen zusammen, die die Organisatoren um Sebastian Hosbach, Inhaber von RTS Media Reisen, im Vorfeld geschaffen hatten. So mussten Golfer nicht nur mindestens 21 Jahre alt sein, sondern auch über ein einstelliges Handicap verfügen. Das Turnier verlief entsprechend harmonisch: Bei angenehmen Verhältnissen lieferten sich die Turnierteilnehmer einen spannenden Wettbewerb. Eine Rundenverpflegung im westfälischen Stil und ein leckeres Grillbuffet zur Siegerehrung perfektionierten das Sporterlebnis. In diesen Rahmen passten übrigens auch die Preise: Zusätzlich zur einwöchigen Reise in den Robinson Club Agadir in Marokko für die jeweils ersten zwei Brutto- und Nettosieger warteten auf die Teilnehmer zahlreiche weitere attraktive Preise, die von den Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden. Neben Bastian Schmitz Golf-Club Kurpfalz und Brandon Dietzel vom Golf-Club Essen-Heidhausen, die sich mit 31 bzw. 30 Bruttopunkten durchsetzten, treten Jana Baumann vom Golf-Club Gut Neuenhof sowie Thomas Borchert vom Golf Club Aldruper Heide (beide jeweils 37 Nettopunkte) die Reise zum Finalturnier in allerbestem Ambiente an. Interessenten können die Golfreise ab einem Preis von 1249 Euro (Nichtgolfer ab 879 Euro) buchen, der Einzelzimmerzuschlag beträgt 250 Euro. Informationen sind bei RTS Media Reisen unter Telefon 0231 584491-71 erhältlich.

