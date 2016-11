„Jeder stirbt für sich allein” - aktuelle Romanverfilmung von Hans Fallada im Kino. Wer war dieser Mann?

"Hans Fallada - IM RAUSCH DES SCHREIBENS - der aufschlussreiche Doku-Spielfilm zum aktuellen Kinofilm „Jeder stirbt für sich allein”– Ab 30.November auf DVD & VOD!„Jeder stirbt für sich allein” basiert auf dem gleichnamigen Roman von Hans Fallada, welcher auf einer wahren Geschichte beruhte. Wer war Hans Fallada?• Abspielformat: DVD• EVP: € 9.99• VÖ-Datum: 30. November 2016• Genre: Dokumentation, Dokumentation Zeitgeschichte• Laufzeit: ca. 52 min.• FSK: Info• Video- Audioformat: 1,78:1 (16:9), Deutsch DD 2.0• Bonus: Bildergalerie, Trailer• Cast: Bill Becker, Achim Ditzen, Caroline DuBled, Dietmar Lahaine, EvaMichaelis• Regie: Christoph Weinert• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Deutschland, 2016Biografische Dokumentation über den Trinker, den Familienvater, den Morphinisten, den gefeierten Autor und den mehrfachen Gefängnisinsassen Hans Fallada. Mit Fokus auf seine literarische Schaffensperiode zwischen 1931 und 1946 werden Falladas Leben und Werk, zwischen politischen Zwängen und den Fallstricken seiner eigenen Psyche, beleuchtet. Das Doku-Drama befasst sich mit dem vielschichtigen Charakter und der inneren Zerrissenheit des Romanautors. Mit dem Schauspieler Michael Schenk (Nichts als die Wahrheit, Napola – Elite für den Führer, Der Baader Meinhof Komplex) als Hans Fallada wurden die wichtigsten Stationen im Leben des Ausnahmeschriftstellers in Szene gesetzt. Kein anderer Schriftsteller beschreibt in seinen Romanen die Situation und Gemütswelt der Menschen dieser Zeit, insbesondere der „kleinen Leute”, mit solch einer Präzision wie Fallada. Mit Romanen wie „Bauern, Bonzen und Bomben” und «Kleiner Mann – was nun?» ist Fallada in der späten Weimarer Republik ein gefeierter Autor. Sein Buch „Jeder stirbt für sich allein” avanciert erst 70 Jahre später zum internationalen Bestseller, als dieses erstmals in englischer Übersetzung erscheint.