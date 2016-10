auvisio Wake-up-Radio-Wecker mit Sonnenaufgangs-Simulation und Naturklängen

Aktuelle Songs und Nachrichten aus aller Welt zum Frühstück: Auf Wunsch weckt der



Nachttisch-Leuchte mit den Wunschfarben: Der Licht-Wecker spendet außerdem Licht in der Wunschfarbe. Er dient sogar als helle Leseleuchte.





Wecker mit Sunrise-Funktion: Sonnenaufgangs-Simulation mit 30 Minuten Dauer

Sonnenaufgangs-Simulation mit 30 Minuten Dauer Entspannter aufwachen: naturnahe Simulation

naturnahe Simulation 5 wählbare Naturtöne: Vogelzwitschern, Schafe, Bachplätschern, Meeresrauschen, Regenwald

Vogelzwitschern, Schafe, Bachplätschern, Meeresrauschen, Regenwald Weckt per UKW-Radio auch mit Wunschsender: 87,5 - 108 MHz

87,5 - 108 MHz 3 Leuchtmodi direkt wählbar: weißes Dauerlicht in 4 Stufen (25/50/75/100 %), sanfter Farbwechsel und direkte Farbwahl (grün, rot, blau, violett)

direkt wählbar: weißes Dauerlicht in 4 Stufen (25/50/75/100 %), sanfter Farbwechsel und direkte Farbwahl (grün, rot, blau, violett) Ideal auch als Nachttisch-Leuchte: weißes Licht bis zu 66 Lumen hell

Touch-Bedienfeld für Lichtwahl und Helligkeit

LCD-Display: zeigt Uhrzeit (12 oder 24-Stunden-Modus) und Weckzeit oder Radiosender

Automatischer Nacht-Modus: abgeschwächte Display-Helligkeit zwischen 23 und 6 Uhr

Einfache Bedienung der Wecker- und Radio-Funktion über 4 Tasten

Auch als Licht-Wecker bei bestehender Hörminderung geeignet

Stromversorgung: 5-V-Netzteil oder 2 Batterien Typ AAA (bitte dazu bestellen)

Maße: 170 x 170 x 90 mm, Gewicht: 275 g

Leucht-Radio-Wecker inklusive USB-Ladekabel (115 cm), 5-V-Netzteil und deutscher Anleitung Preis: 26,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 79,90 EUR



Bestell-Nr. PX-4984 Produktlink: http://www.pearl.de/a-PX4984-3042.shtml



Bezugsquelle:



PEARL.GmbH

PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen

Tel. 0180/ 555 82

Natürlich und erholt aufwachen: Jetzt wird man von der aufgehenden Sonne und Vogelgezwitscher geweckt! Das langsam aufdimmende Licht holt einen sanft aus dem Schlaf.

Über PEARL.GmbH

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten.













